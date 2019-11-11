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兩岸微電影賽 台灣學生大放異彩

2019-11-11 02:03聯合報 記者鄭明傑／湖北武漢報導

「金飛燕」第六屆海峽兩岸微電影大賽頒獎典禮，嘉賓及評審、獲獎團隊合影（圖）。 記...
「金飛燕」第六屆海峽兩岸微電影大賽頒獎典禮，嘉賓及評審、獲獎團隊合影（圖）。 記者鄭明傑／攝影
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2019「金飛燕」第六屆海峽兩岸微電影大賽頒獎典禮，8日晚上於湖北經濟學院盛大舉行；來自湖北經濟學院的作品「夢．緣」榮獲「金飛燕獎」。而由台灣崑山科技大學創媒學院學生創作的「擱淺的人」，獲得「銀飛燕獎」；台灣開南大學學生創作「最後的記憶」及台灣銘傳大學學生創作「撿愛」，獲得「銅飛燕獎」。當中，「最後的記憶」榮獲最佳導演獎。

本屆大賽以「共享．融合」為主題，共有來自兩岸的600多部作品參賽。

今年由兩岸微電影界專家學者組成評審委員會，從中選出30部入圍作品，分別評選出金飛燕獎、銀飛燕獎、銅飛燕獎，最佳男主角、最佳女主角獎，最佳導演獎、最佳攝影獎、最佳音效獎、最具創新獎等獎項。

本屆「金飛燕」微電影大賽，匯聚數千名來自兩岸大專院校青年學子，並邀請兩岸微電影界知名專家、學者及大專院校入圍代表等參加頒獎典禮。活動開場，特別安排盛裝出席的兩岸貴賓及學子們走星光大道紅毯進場。

「金飛燕」第六屆海峽兩岸微電影大賽頒獎典禮，嘉賓及評審、獲獎團隊合影。圖為台灣入...
「金飛燕」第六屆海峽兩岸微電影大賽頒獎典禮，嘉賓及評審、獲獎團隊合影。圖為台灣入圍團隊合影。 記者鄭明傑／攝影
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台灣作品在本屆大賽成績不俗，共獲得一銀二銅及最佳導演、最佳音效、最具創新獎等殊榮。值得一提的是，獲得金獎肯定的湖北經濟學院「夢．緣」，同時也獲得最佳男主角獎，飾演男主角的何佳駿來自台灣。他領獎時提到，電影情節是以一名台籍博士在湖北經濟學院工作為背景，與大陸一名傳統戲曲表演者的情感交織與種種經歷呈現為主。

來自開南大學的作品「最後的記憶」導演羅越受訪時表示，這次獲得最佳導演獎與銅飛燕獎，特別感謝評審們對他作品的肯定，感到信心倍增；未來會繼續創作，精進自我技藝。

活動最後，現場邀約本屆嘉賓及評審、獲獎團隊共同合影，頒獎典禮圓滿落幕。大家都期待能夠透過「金飛燕」海峽兩岸微電影大賽，增進兩岸青年的交流和情感。

「金飛燕」海峽兩岸微電影大賽自2014年舉辦以來，已成功舉辦6屆，共徵集海峽兩岸微電影作品4000餘部，超過7000名兩岸青年學子、專家學者及大學師生參加，已成為海峽兩岸微電影微視頻愛好者交流交往的藝術平台。

微電影青年

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