綿竹年畫 四川立法保護
2019-11-11 02:02
聯合報 大陸特派員王玉燕
／台北－德陽報導
今年9月底，四川省德陽市頒布「綿竹年畫保護條例」，將於明年1月1日起正式施行。該「條例」也是目前大陸首部針對年畫保護的地方性法規，將對綿竹木版年畫的保護和傳承、年畫產業壯大和發展、文化創意產業和文旅深度融合，產生積極影響。
綿竹木版年畫，是大陸首批國家級非物質文化遺產代表性項目，與天津楊柳青年畫、山東濰坊年畫、江蘇桃花塢年畫同時並稱「四大年畫」。
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在2007年至2019年間，當地從事年畫產業的企業、商家增至39家，從業人員由不足百人發展到1500人左右，年畫產業收入從不到100萬元人民幣，增長至近5000萬元。但是，隨著年畫技藝傳承與保護、產業發展、人才培育的不斷推進，綿竹年畫面臨的多樣性矛盾和潛在風險也愈發突出，迫切需要從制度層面消除制約發展的障礙。
據了解，這部即將施行的保護條例，不但規定了建立綿竹年畫保護目錄的制度和評審程序，還規定了綿竹年畫衍生品保護目錄制度，將具有重大創新、傳播價值的綿竹年畫衍生品納入目錄，予以保護。
同時，規定當地政府應設立年畫保護專項資金，還創設了綿竹年畫工匠評定制度，以此激發年畫從業者創新工藝、傳播技藝的積極性，有利於培養綿竹年畫後備人才及非遺傳承人，培育「活態傳承」良好氛圍。
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