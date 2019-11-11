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兩岸國學大講堂 名家北京交流

2019-11-11 02:02聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

「兩岸國學大講堂」9日在中國國家典籍博物館舉辦北京專場，邀請台灣學者、北京大學哲學系「人文講座教授」陳鼓應和大陸學者、清華大學國學研究院院長陳來現場講授。

新華社報導，此次活動由中國人民大學國學院、清華大學國學研究院、北京大學道家研究中心指導，福建平潭綜合實驗區管委會主辦，兩岸國學中心、平潭網承辦。

陳鼓應教授講授的課題是「從尼采的生命哲學到莊子的人生智慧」，陳來教授則以「孔子的教育理念」為題，分析了孔子的「人本思想」。中國人民大學國學院副院長、平潭兩岸國學中心主任梁濤教授參與現場交流，並與嘉賓、觀眾共同探討平潭人文建設和促進兩岸文化交流的努力方向。

自福建平潭綜合實驗區成立以來，全力推動兩岸交流合作和深度融合。2018年設立的平潭兩岸國學中心秉持兩岸一家親理念，以中華優秀傳統文化為依歸，為兩岸開展國學研習、國學文化傳承與發展傳播提供優質平台。

一年多來，中心以兩岸為特色、以國學為指引、以互聯網為基石，舉辦論壇、開設講堂、促進研學，在兩岸國學界和青年學子中的影響不斷擴大。「兩岸國學大講堂」是中心的一項常態化活動，由兩岸名家輪番授課。

梁濤受訪時表示，國學思想在大陸和台灣都有廣泛影響，形成兩岸共同的一種文化心理和文化價值觀。在此基礎上加強兩岸之間的文化對話和交流，能夠增進彼此聯繫，拉近彼此距離，推動學術研究。活動去年曾赴台灣舉辦，明年還將再度走進寶島。

「兩岸國學大講堂」將持續邀請台灣學者到大陸主講，也將組織京劇、國醫等方面的大陸學者專家赴台交流。

北京大學福建孔子

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