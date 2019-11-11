銀西高鐵橋梁合龍 創兩大紀錄
2019-11-11 02:01聯合報 大陸新聞中心／綜合報導
大陸銀西高鐵重大難點工程—水北村涇河特大橋10日順利合龍。項目施工方介紹，重達1400噸的移動支架造橋機通過連續梁，刷新了中國大陸高鐵橋梁施工裝配體量最重、通過橋梁最長的兩項紀錄。
中新社報導，銀西高鐵自西安北站引出，向西北經咸陽機場、禮泉、乾縣、永壽、彬州後進入甘肅境內，經寧縣、西峰、慶城、環縣進入寧夏回族自治區，經吳忠市跨黃河後，經靈武市引入銀川市。線路全長約617公里，陝西段163.4公里，正線設有橋梁25座，其中特大橋14座。
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據介紹，水北村涇河特大橋位於陝西省彬州市境內，全長1782.98公尺，跨越涇河、福銀高速公路，並穿越密集村莊和企業，交叉干擾多，作業環境複雜，施工難度大，是銀西高鐵全線重大難點工程。
「節段拼裝工藝是由國內自主研發，專為解決大跨度橋梁施工難題的技術工法，其技術原理是將梁體先『化整為零』，再『化零為整』，既能解決運輸設備載重和大跨度拼裝兩項問題，同時還具有施工速度快、質量高、風險小的優點。」銀西高鐵水北村涇河項目施工負責人孟重陽表示。
孟重陽表示，此次水北村涇河特大橋順利合龍，也為後期銀西高鐵全線貫通奠定堅實基礎。銀西高鐵是中國大陸中長期鐵路網規劃中福銀高鐵的組成部分，銀西高鐵的建設將形成以西安為中心的關中城市群和銀川為中心的沿黃城市帶之間的便捷通道，其建成後銀川至西安客運時間將縮短至3小時。
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