親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

銀西高鐵橋梁合龍 創兩大紀錄

2019-11-11 02:01聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

大陸銀西高鐵重大難點工程—水北村涇河特大橋10日順利合龍。項目施工方介紹，重達1400噸的移動支架造橋機通過連續梁，刷新了中國大陸高鐵橋梁施工裝配體量最重、通過橋梁最長的兩項紀錄。

中新社報導，銀西高鐵自西安北站引出，向西北經咸陽機場、禮泉、乾縣、永壽、彬州後進入甘肅境內，經寧縣、西峰、慶城、環縣進入寧夏回族自治區，經吳忠市跨黃河後，經靈武市引入銀川市。線路全長約617公里，陝西段163.4公里，正線設有橋梁25座，其中特大橋14座。

據介紹，水北村涇河特大橋位於陝西省彬州市境內，全長1782.98公尺，跨越涇河、福銀高速公路，並穿越密集村莊和企業，交叉干擾多，作業環境複雜，施工難度大，是銀西高鐵全線重大難點工程。

「節段拼裝工藝是由國內自主研發，專為解決大跨度橋梁施工難題的技術工法，其技術原理是將梁體先『化整為零』，再『化零為整』，既能解決運輸設備載重和大跨度拼裝兩項問題，同時還具有施工速度快、質量高、風險小的優點。」銀西高鐵水北村涇河項目施工負責人孟重陽表示。

孟重陽表示，此次水北村涇河特大橋順利合龍，也為後期銀西高鐵全線貫通奠定堅實基礎。銀西高鐵是中國大陸中長期鐵路網規劃中福銀高鐵的組成部分，銀西高鐵的建設將形成以西安為中心的關中城市群和銀川為中心的沿黃城市帶之間的便捷通道，其建成後銀川至西安客運時間將縮短至3小時。

高鐵

相關新聞

兩岸微電影賽 台灣學生大放異彩

2019-11-11 02:03

湖北迎台青 近3千實習就業機會

2019-11-11 02:03

兩岸國學大講堂 名家北京交流

2019-11-11 02:02

綿竹年畫 四川立法保護

2019-11-11 02:02

浙大學生傳奇變「美女博導」 一路跳級27歲就當上獨立研究員

2019-11-10 20:44

手繪表情包、手刻印章…廈門老師「花式改作業」火了！

2019-11-10 20:44

海南截獲血腥待宰貓車！300隻關小籠子 32隻已死

2019-11-10 18:18

四川女假冒空姐網戀詐財 不忍再騙謊稱去世

2019-11-10 18:15

魔鬼身材+技術專業 性感女創客研發高科技產品暴紅

2019-11-10 18:15

中國國家主席習近平 10日啟程訪希臘、巴西

2019-11-10 17:57

不甩被限高消費？網曝王思聰開豪車載美女

2019-11-10 17:46

河南六旬患癌翁被當嫖客遭3警狂毆 警稱「控制調查」賠錢拒道歉

2019-11-10 12:58

上海巡禮／兩岸立冬 我愛薑母鴨你愛團子

2019-11-10 00:42

死囚孫小果出獄後涉黑犯罪 一審判25年

2019-11-09 14:03

偷拍留學考題 5中國人在日本被捕

2019-11-09 13:35

陸版PTT再爆醜聞！橘農標錯價 被萬名網友洗劫700萬元

2019-11-09 11:00

驚動中國問題疫苗案 長春長生宣告破產

2019-11-08 18:48

廣東警生3胎被炒？ 官方通報：他其實生了4胎

2019-11-08 17:17

洞庭湖發現死亡江豚 尾鰭居然被綁磚頭

2019-11-08 15:23

9歲童被疑精神病患當街虐打30分鐘致死 百人冷漠圍觀

2019-11-08 13:21

9歲童疑遭精神病患活活打死 圍觀者無人制止

2019-11-08 10:52

港網民發起 「七區緊急行街」 防暴警戒備

2019-11-03 14:28
看更多

熱門文章

不是真肉 還比豬肉貴7倍！為何一上市就被秒殺？

2019-11-10 08:00

「沒有未來，何必上學」 星國總理稱示威者言論反映港青悲觀

2019-11-10 20:59

反送中／美心皇宮大酒樓遭破壞 顧客驚慌奔逃

2019-11-10 16:44

港警性暴力頻傳 全球婦團痛批

2019-11-10 09:36

女記者中彈傷 Now新聞台：港警無預警下開槍

2019-11-10 19:33

南海主權爭議網友怒抵制 成龍越南行喊卡

2019-11-10 11:04

反送中／港示威「八區開花」 警裝甲車戒備

2019-11-10 15:07

反送中／港警衝入私人住宅社區 至少逮捕七名少年

2019-11-10 18:18

中小銀行接連發生擠兌 中銀保監會：只是小部分

2019-11-10 19:45

天貓雙11全球狂歡節正式啟動 開賣1分鐘成交額破百億

2019-11-11 00:37

北京提對港10項權力 學者關注向特首發出指令權

2019-11-10 16:22

港警射多枚催淚彈橡膠子彈 進廣明苑帶走最少2人

2019-11-10 22:26

反送中／荃灣警方放催淚彈 女記者手臂中彈瘀傷

2019-11-10 16:13

香港科大畢典接噩耗 內地生憂人身安全紛返鄉

2019-11-10 18:02

反送中／防暴警進入荃新天地 噴胡椒劑驅離

2019-11-10 17:03

雙11搶紅包遊戲露餡...被標註為「窮人」？

2019-11-10 11:52

河南六旬患癌翁被當嫖客遭3警狂毆 警稱「控制調查」賠錢拒道歉

2019-11-10 12:58

北京再對港府提基本法23條 如何立法仍未知

2019-11-10 20:47

浙大學生傳奇變「美女博導」 一路跳級27歲就當上獨立研究員

2019-11-10 20:44

反送中／港鐵：沙田馬鞍山站關閉 多條巴士路線改道

2019-11-10 18:19

逾千人遮打花園舉行祈禱會 悼念科大生周梓樂

2019-11-10 19:50

多區遍地開花抗爭 港警乘車射催淚彈擊傷記者

2019-11-10 18:40

外國專家稱調查能力不足 監警會：未討論就公開感失望

2019-11-10 22:20

大陸前3季25省GDP逾人民幣兆元 廣東居首位

2019-11-10 12:41

魔鬼身材+技術專業 性感女創客研發高科技產品暴紅

2019-11-10 18:15

人行：穩定幣主要為推動全球跨境支付

2019-11-10 12:43

反送中／民間記者會：周梓樂案警方查警方是笑話 籲獨立調查

2019-11-10 15:54

張建宗：中共對港府堅定支持 注入強大動力

2019-11-10 15:36

四川女假冒空姐網戀詐財 不忍再騙謊稱去世

2019-11-10 18:15

大陸前10月143家公司上市 集資逾7,000億

2019-11-10 15:20

海南截獲血腥待宰貓車！300隻關小籠子 32隻已死

2019-11-10 18:18

雙11京鐵增開電商貨運專列 復興號變身「快遞小哥」

2019-11-10 17:46

手繪表情包、手刻印章…廈門老師「花式改作業」火了！

2019-11-10 20:44

不甩被限高消費？網曝王思聰開豪車載美女

2019-11-10 17:46

中國新職業 電競陪練師有國家認證標準

2019-11-10 11:04

「下沉市場」商機強 天貓國際總座：未來重要成長引擎

2019-11-11 00:03

中國國家主席習近平 10日啟程訪希臘、巴西

2019-11-10 17:57

陸企人物／馮雷成立路歌 創造貨運生態圈

2019-11-10 13:47

雙11打破市場區隔 京東阿里拼多多互搶地盤

2019-11-10 23:01

中國面臨停滯性通膨陰影 難靠貨幣政策需改革

2019-11-10 16:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top