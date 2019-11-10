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港警射多枚催淚彈橡膠子彈 進廣明苑帶走最少2人

2019-11-10 22:26聯合報 記者賴錦宏／即時報導

香港多個區十日晚上都有示威者聚集堵路，將軍澳尚德邨外有黑衣蒙面人群聚集。香港防暴警察展示藍旗，警告非法集結人群散去，否則可能武力驅散或拘捕。警方發射多枚催淚彈和橡膠子彈，在居民社區廣明苑、清河邨分別逮捕數位示威人士。

據星島網，香港防暴警察晚上近10時，發射多枚催淚彈，聚集人士展開雨傘阻擋。並在地面、行人天橋及停車場戒備。

有現場居民不滿警察向民居發射催淚彈，要求警察撤退。防暴警察不理會，持續發射多枚橡膠子彈、催淚彈，速龍小隊並向廣明苑推進。

警方進入廣明苑範圍搜捕示威者，帶走最少2人。

另外，晚上近9時，大批防暴警員到上水清河邨搜捕，又向邨內籃球場內的人士進行搜查。從照片所見，被查人士都要面向球場圍欄雙手舉高，網上有消息指，現場一名藍衣男子被捕。

香港防暴警在清河邨藍球場進行搜查。（星島網）
香港防暴警在清河邨藍球場進行搜查。（星島網）
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