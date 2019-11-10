港鐵：沙田馬鞍山站關閉 多條巴士路線改道
2019-11-10 18:19
聯合報 記者賴錦宏
／即時報導
港鐵上午表示，各項設施的復修進度已有改善，但考慮到周末晚上的風險較高，今日（10日）除機場快線外，各線、輕鐵及港鐵巴士服務將於晚上10時結束。其中，地鐵沙田和馬鞍山站已經關閉。
由於設施受到破壞，輕鐵705線暫停服務；751線、761P線維持11至20分鐘一班。
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機場快線服務於今晚10時起作出調整，來往香港站至機場站的列車服務約每10分鐘一班車，不停九龍站、青衣站、博覽館站；香港站的市區預辦登機服務的截止時間，將維持在飛機起飛前90分鐘；九龍站的市區預辦登機服務今晚9時起暫停。
由於下午開始的示威遊行，有人破壞沙田站設施，港鐵下午3時許宣布，為保障乘客及員工安全，東鐵線列車不停沙田站，車站亦會關閉。另外，輕鐵706線服務暫停。
下午5時許，港鐵宣布，馬鞍山線列車現時不停馬鞍山站，車站亦會關閉。港鐵指出，有港鐵巴士被暴徒破壞，為保障乘客及員工安全，K73及K76巴士暫停服務。
九巴則表示，因應屯門一帶最新交通情況，九巴及龍運路線臨時改道，包括52X、60M、60X、61M、61X、259D、261、263、961、A33X、E33。
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