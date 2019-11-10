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港警衝入私人住宅社區 至少逮捕七名少年

2019-11-10 18:18聯合報 記者賴錦宏／即時報導

大批示威者今天（十日）下午聚集在九龍塘又一城，有數名便衣警員手持警棍到場拘捕示威者，分別有示威者及便衣警員受傷。衝突過後，下午5時許，有警員宣布又一城關閉。而在乙明邨，警方至少逮捕7人。

香港多區今天有大批示威者堵路破壞公共設施，一批示威者稍早時破壞新城市廣場及港鐵沙田站。

據星島網，下午4時，一批黑衣蒙面示威者在沙田公園一帶徘徊。一批黑衣人沿沙燕橋到達城門河對岸，部分示威者進入乙明邨，一隊防暴警察趕至，並制伏至少7個人。期間警方施放胡椒噴霧，有民眾要用清水清洗眼部。

大批市民持續對著警員叫罵，要求他們離開屋邨的私人地方。有警員推撞圍觀的市民，亦有在場警員開擴音器聲稱，從被捕人士身上搜出汽油彈及腐蝕性液體。約半小時後，防暴警員退離乙明邨，期間有警員舉長槍指向示威民眾，之後離開屋邨。

已經宣布關閉的新城市廣場，商場內雖然關燈，但仍然有大批抗議人士坐在中庭大堂，地上放滿白色鮮花及紙鶴，悼念日前墜樓逝世的香港科大學生周梓樂。

下午4時許，數名便衣警員在又一城商場內展開拘捕行動，他們手持警棍撲向一名黑衣人，現場一度混亂，期間有人向便衣警員丟擲雜物，並企圖自警方手中搶走黑衣人。一批防暴警員及後趕至現場，協助制伏數名示威者。期間有市民圍觀，並大罵警員，有警員一度舉起長槍及胡椒噴劑。

行動期間，有示威者被捕後受傷，頭破血流，也有便衣警員疑眼部被打傷流血。救護員其後到場，為傷者急救。

至下午5時許，有警員宣布又一城已經關閉，呼籲市民離開。

示威者進入乙明邨，一隊香港防暴警察趕至，並制伏至少7個人。（星島網）
示威者進入乙明邨，一隊香港防暴警察趕至，並制伏至少7個人。（星島網）
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