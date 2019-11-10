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美心皇宮大酒樓遭破壞 顧客驚慌奔逃

2019-11-10 16:44聯合報 記者蔡敏姿／即時報導

香港一批黑衣示威者響應「八區開花」活動，今（10）日下午在將軍澳坑口東港城聚集後，在商場內遊走高喊口號。商場內的美心集團旗下西餅店關閉，以防遭破壞。一批防暴警察下午近4時進入港鐵站連接的將軍澳Popcorn商場，稱商場內有人破壞一間零食店優品360，並無拘捕任何人，其後撤退到港鐵將軍澳站外一帶戒備。

示威者「快閃」襲擊沙田站後，以鐵槌擊毀新城市廣場的大幅玻璃，再走到附近沙田大會堂破壞美心皇宮大酒樓，推倒桌椅、擊碎玻璃和在外塗鴉。員工表示，黑衣人闖入時仍有顧客用餐，顧客驚慌奔逃。防暴警隨即到場，示威者跑向沙田站，上商場向不同出口逃去。

一批戴口罩黑衣人下午突襲港鐵沙田站，以硬物擊毀入閘機、增值機及售票機等，又敲打控制中心玻璃；另一批手持槌子的黑衣人，則破壞站內商店的膠閘。港鐵事後宣布關閉沙田站。

香港黑衣示威者在沙田大會堂破壞美心皇宮大酒樓，推倒桌椅、擊碎玻璃和在外塗鴉。照片...
香港黑衣示威者在沙田大會堂破壞美心皇宮大酒樓，推倒桌椅、擊碎玻璃和在外塗鴉。照片／星島日報
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香港一批黑衣示威者響應「八區開花」活動，今（10）日下午在商城內聚集，防暴警隨即...
香港一批黑衣示威者響應「八區開花」活動，今（10）日下午在商城內聚集，防暴警隨即到場待命。照片／星島日報
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香港黑衣示威者在商場內破壞一間零食店優品360。照片／星島日報
香港黑衣示威者在商場內破壞一間零食店優品360。照片／星島日報
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香港一批黑衣示威者響應「八區開花」活動，今（10）日下午在商城前聚集。照片／星島...
香港一批黑衣示威者響應「八區開花」活動，今（10）日下午在商城前聚集。照片／星島日報
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香港黑衣示威者在沙田大會堂破壞美心皇宮大酒樓，推倒桌椅、擊碎玻璃和在外塗鴉。照片...
香港黑衣示威者在沙田大會堂破壞美心皇宮大酒樓，推倒桌椅、擊碎玻璃和在外塗鴉。照片／星島日報
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港鐵警察快閃

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