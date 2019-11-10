四川女假冒空姐網戀詐財 不忍再騙謊稱去世

2019-11-10 18:15 世界日報 中國新聞組／杭州10日電



浙江台州溫嶺一名林姓男子在手遊上交了個「空姐女友」，網戀兩年多，先後匯了16萬元（人民幣，下同，約2.2萬美元），沒想到女友突然去世了，還將其微信拉入黑名單。林男起疑，交往兩年來從沒見過面，難道自己被詐騙了嗎？於是趕緊報案，最後警方在四川逮獲了嫌犯劉女。

觀察者網報導，劉女被捕後坦承詐騙林男。她表示，兩人透過手遊「王者榮耀」認識，劉女自稱是空姐，還發了一段網紅空姐「阿玉」唱歌的視頻給他，由於劉女的聲音與「阿玉」很像，每次打電話時，劉女都會唱幾首歌給林男聽，讓林男相信自己就是「阿玉」。

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劉女每次開口像林男要錢，從幾百塊吃飯錢到買電腦、手機的錢，林男都如數匯款。但林男每次要求視頻或見面時，她總以各種理由拒絕。

直到今年5月，劉女覺得林男人挺好的，不忍心再繼續騙他，於是編造出自己去世的謊言，並將他的微信拉黑了。目前，劉女已被拘捕，案件還在進一步調查中。