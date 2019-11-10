海南截獲血腥待宰貓車！300隻關小籠子 32隻已死

2019-11-10 18:18 世界日報 中國新聞組／廣州10日電



300多只待屠宰的貓咪被關在狹小的籠子裡，身心都受到折磨。 取材自中新網 分享 facebook

海南省海岸警察總隊日前截獲一批非法運輸待宰貓咪，共有狹小的籠子裡307隻貓，其中32隻因為身體狀況在運輸途中已死亡，其餘的275隻貓隨後安置在海南省小動物保護協會，經過醫療檢疫後，交由社會愛心人士寄養。

綜合媒體報導，這307隻貓咪在運輸過程中，因為被擠壓在狹小的籠子裡，整體狀態都不是很好，現在大部分的貓都處在一種非常驚恐的狀態當中，傷病的貓已經有了妥善的治療。

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目前海口市各大寵物醫院也紛紛伸出援手，積極救治病情較重的貓。但仍有少數貓還未脫離危險期，32隻貓不幸死亡。

另據中國新聞網報導，海口京西寵物醫院余曲達醫師表示，送來醫院的貓咪，通過臨床觀察，體表有外傷，並嚴重脫水，精神狀態都不是挺好。通過檢查發現，十幾隻貓裡面大概有八隻貓感染了貓冠狀病毒，有可能受到生命危險。

海南省小動物保護協會相關負責人表示，此次被救助的貓咪數量較大，由於該協會場地及人員設備有限，為防止貓咪相互間交叉感染，協會已將部分健康的或傷病不嚴重的貓暫時分流到社會愛心人士家中寄養。協會隨時跟進寄養情況。

9日上午，小動物保護協會門外集聚了很多市民，這些愛心人士早早前來排隊，就是希望能給這些不幸的貓咪提供最大的幫助。