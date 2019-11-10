魔鬼身材+技術專業 性感女創客研發高科技產品暴紅

2019-11-10 18:15 世界日報 中國新聞組／北京10日電



來源：YouTube

深圳一名女創客「Naomi Wu」近來在網路走紅，她除了身材惹火、打扮性感，更以製作、研發一些高科技產品聞名。兩年前，Naomi在YouTube頻道開設DIY科技視頻，受到許多科技男的追捧，稱她為「最性感女駭客（黑客）」。

Naomi網名「性感機體」（SexyCyborg），她經常穿著清涼出門逛街。但Naomi其實上是一名「創客」，20歲起便對各種數碼科技感興趣，其後更自行研發數碼編程、 DIY系列高科技產品等。

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據香港01報導，Naomi製作各種東西，倒酒的BarBot機器人，可兼作Linux駭客設備的化妝裝備，利用3D打印機製作高跟鞋等。

兩年前，她在YouTube頻道開設「DIY數碼教室」，在網路上走紅，被多家西方媒體如《洛杉磯時報》報導；據悉，她在YouTube、Reddit和其他平台擁有成千上萬的粉絲群，YouTube點擊率超過2000萬，每周都有成千上萬的人，等著看她的影片。

除了網絡上的創客工作，Naomi還在Ruby on Rails擔任專業工程師，全英文介紹這些高科技產品。

因為擁有魔鬼般的身材，專業的技術涵養，Naomi被許多科技男子膜拜，被稱為「最性感的女駭客」。但在中國，穿著裸露、解放被視為情色。因此在網路上，Naomi時常被稱為「妓女」、「蕩婦」和「婊子」，還受到人身安全威脅。

報導指出，Naomi表示，之所以在Youtube上直播和分享這些影片，是因為她在外國科技網站上看到有人談論中國的時候，都說中國只會模仿或抄襲，簡直是「Copy精！」等等，她想透過這種高調方式，打破人們對科技女性的局限想像，鼓勵女性加入科技行業，擴大女性在科學技術領域的影響。

Naomi外型性感，卻擅長DIY科技產品，圖為她自製發亮假睫毛。 取材自微博 分享 facebook