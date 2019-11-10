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手繪表情包、手刻印章…廈門老師「花式改作業」火了！

2019-11-10 20:44世界日報 中國新聞組

最近福建廈門有群老師火了，「個性化」的批改作業方式，博得了學生、家長的一片喝彩。原來她們以手繪表情包取代制式的評語，不少網友看完感嘆：「我都想寫作業了！」

塗鴉表情包

微信公眾號「福建共青團」報導，烏石浦小學德育主任陳婷婷，別出心裁地在學生作業上畫上幾筆：完成得好，畫一顆愛心；質量尚可，略有瑕疵，就畫個表情鼓勵。陳婷婷說，作業本上畫表情，是最近的嘗試，「我從網上下了幾套表情包，有時想不出來，就看下手機。」希望讓學生對作業有所期待，或許能激發學習熱情。

同樣為作業本「增色」的，還有海滄新江中心小學的數學老師餘仟懿，數學作業全對且書寫漂亮的，不僅可以評為「優」，還能得到老師親手畫的「比心」小人，配上「棒棒噠」等文字，每一份作業都相當用心。「手工畫的，比用電腦製作的更有生命力，更有溫度。」餘仟懿說，學生看到都很驚訝，原來數學老師也會畫畫，也更用心學習了。

蓋章

另一方面，廈門五中小學部、湖里實驗小學、安兜小學，低年段的老師則網購印章，有卡通、純文字，也有圖文結合的。每次批改作業後都會加上「蓋章」這道工序。湖里實驗小學的葉幼雲老師說，學生作業完成得好會獲得蓋章，集齊10個就有機會兌換小禮品。

此外，也有老師自己刻印章，故宮小學的陳昌照老師在19年前入職時就刻了兩枚「真棒」印章，一枚楷書一枚篆書；後來他又刻了一枚「點贊」印章，視情況給學生蓋上獎勵。陳昌照說，剛開始學生可能連篆書都看不懂，但潛移默化中，也培養了孩子對篆書的興趣。

花式評語

海滄新江中心小學語文老師杜淑貴，則從四年前開始讓學生寫合作日記，四、五人一組，每天輪流在同一本子上寫。

杜淑貴每天都會批改日記，重點是與學生對話，學生也可以「跟帖」，在合作日記上，學生親切地稱她為杜Boss（大大）、杜小姐、杜小妞。杜淑貴說，她在日記中和學生平等對話，學生都很期待看到她的評語和別人的「跟帖」，這在一定程度上對學生的寫作也有促進作用。「教了22年書，現在要與時俱進想各種招數跟學生互動，激勵學生。」杜淑貴說。

福建廈門公眾號

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