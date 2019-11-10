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浙大學生傳奇變「美女博導」 一路跳級27歲就當上獨立研究員

2019-11-10 20:44世界日報 中國新聞組

浙江大學愛丁堡大學聯合學院院長歐陽宏偉曾在朋友圈說：「浙大不僅只是學生傳奇，教職裡面也有頗多傳奇。27歲的劉琬璐老師應該是目前浙大最年輕的PI（獨立研究員）。」今年，劉琬璐回到母校，從學生變成了博導，曾覺得當老師費時費力的她，已經適應並愛上了這個新身分。

中國經濟網報導，被歐陽宏偉稱為傳奇的劉琬璐，2013年畢業於浙江大學基礎醫學院，之後前往美國加州大學洛杉磯分校進行博士、博士後研究，6年內在《科學》、《細胞》、《自然細胞生物學》、《細胞&幹細胞》、《美國國家科學院院刊》等國際權威期刊發表論文共20餘篇，被引用量多達500餘次。

成為獨立研究員至少要有三到五年的博士後訓練，而劉琬璐只進行一年博士後研究，就被引進成為PI、擔任博導。歐陽宏偉大學時曾教過劉琬璐，看著學生一路成長，十分欣慰：「劉琬璐不僅科研能力一流，培養學生也很有教授範。」

另據錢江晚報報導，其實劉琬璐是天生學霸，一路跳級，5歲上小學、10歲上初中、16歲就參加高考

高考那年正好經歷2008年汶川大地震，劉琬璐就住在四川成都。「雖然身邊並沒有很多死傷，但是那段時間我覺得整個世界都是黑白的，沒有任何的色彩。」劉琬璐說。經歷大地震，讓高中時從沒考慮學醫的劉琬璐，選擇報考浙大醫學，「這是時代給我們那代人的印記，當年很多同學都選擇了學醫或是學建築。」

此外，劉琬璐的母親在她高三時患上罕病，花了一年的時間才確診，「類似於此的病症還有很多，醫學界很多疑難雜症都沒有很好的治療方法。這也是我選擇做研究的原因，我希望透過基礎研究去改善這一情況。」

今年3月，劉琬璐回到母校成為一名PI研究員，管理自己的獨立實驗室以及招募進實驗室的幾位本科生、研究生。8月，劉琬璐開始正式培養自己的博士生。1992年出生的劉琬璐和很多學生都是同齡人，「除了老師，我還扮演了一個知心大姐姐的角色。可能因為是同齡人，學生都很願意和我分享生活上的事情。」

過去，劉琬璐覺得當老師費時費力，是件苦差事；但經過幾個月的教師生活，劉琬璐已經很適應這個新身分，並愛上這個職業。劉琬璐現在開設了三門課程，每堂課平均需要花費9個半小時準備。此外，她還給自己「加戲」：從8月起，每周都寫一封長信給實驗室的同學們，有幾封甚至多達3000字。

第一個教師節，劉琬璐收到了第一個博士學生寫來的萬字長信，表達感謝，「我當時非常感動，都看哭了。這封回信讓我覺得所有的付出都很值得。」劉琬璐有些不好意思，但笑容很燦爛。

浙江大學高考地震

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