中國國家主席習近平 10日啟程訪希臘、巴西

2019-11-10 17:57 世界日報 中國新聞組╱北京10日電



中國國家主席習近平10日啟程對希臘進行國事訪問，並赴巴西出席在巴西利亞舉行的金磚國家領導人第11次會晤。據悉，這是習近平年內第七次出訪、時隔11年再次訪問希臘，更是其年內二度訪歐。新華社引述專家稱，這體現了中國對歐洲外交的重視。

新華社報導，11月10日至12日，習近平將對希臘進行國事訪問。「這將是一次里程碑意義的訪問。」中國前駐希臘大使羅林泉說，今年5月，希臘總統帕夫洛普洛斯才抵華進行國事訪問。兩國元首年內實現互訪，是中希關係高水平發展的體現。

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報導還指出，習近平訪問希臘，是繼今年3月對義大利、摩納哥、法國進行國事訪問後又一次歐洲之行。專家表示，此訪以點及面，體現了中國對歐外交的重視，將為中歐關係發展和共建「一帶一路」注入新動力。

中國國際問題研究院歐洲研究所所長崔洪建說：「希臘既是『17+1合作』成員，也是歐盟和歐元區的成員。希臘的多元身分，使得習主席此訪的意義超出了雙邊關係的范疇。」今年4月，希臘成為中國－中東歐合作機制正式成員，「16+1合作」擴大為「17+1合作」。希臘也是較早和中國簽署共建「一帶一路」政府間合作文件的歐盟國家。

此外，在巴西出席金磚國家領導人會晤期間，習近平主席還將同巴西總統波索納洛舉行會談，簽署多領域合作文件。

這將是一個月內兩國元首再次互動。波索納洛10月24日至26日才對中國進行了國事訪問。

中國駐巴西大使楊萬明表示，相信此次習近平巴西之行能進一步推動兩國間務實合作，助力中巴全面戰略伙伴關係邁上新台階。

同時，此次巴西之行，也是習近平自2013年以來第五次踏上拉美大陸。