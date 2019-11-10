親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
大陸對台26措施
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

「不能置身事外」 張善政證實擔任韓國瑜副手

福州羽賽／不敵球王 周天成連兩年居亞

中國國家主席習近平 10日啟程訪希臘、巴西

2019-11-10 17:57世界日報 中國新聞組╱北京10日電

中國國家主席習近平10日啟程對希臘進行國事訪問，並赴巴西出席在巴西利亞舉行的金磚國家領導人第11次會晤。據悉，這是習近平年內第七次出訪、時隔11年再次訪問希臘，更是其年內二度訪歐。新華社引述專家稱，這體現了中國對歐洲外交的重視。

新華社報導，11月10日至12日，習近平將對希臘進行國事訪問。「這將是一次里程碑意義的訪問。」中國前駐希臘大使羅林泉說，今年5月，希臘總統帕夫洛普洛斯才抵華進行國事訪問。兩國元首年內實現互訪，是中希關係高水平發展的體現。

報導還指出，習近平訪問希臘，是繼今年3月對義大利、摩納哥、法國進行國事訪問後又一次歐洲之行。專家表示，此訪以點及面，體現了中國對歐外交的重視，將為中歐關係發展和共建「一帶一路」注入新動力。

中國國際問題研究院歐洲研究所所長崔洪建說：「希臘既是『17+1合作』成員，也是歐盟和歐元區的成員。希臘的多元身分，使得習主席此訪的意義超出了雙邊關係的范疇。」今年4月，希臘成為中國－中東歐合作機制正式成員，「16+1合作」擴大為「17+1合作」。希臘也是較早和中國簽署共建「一帶一路」政府間合作文件的歐盟國家。

此外，在巴西出席金磚國家領導人會晤期間，習近平主席還將同巴西總統波索納洛舉行會談，簽署多領域合作文件。

這將是一個月內兩國元首再次互動。波索納洛10月24日至26日才對中國進行了國事訪問。

中國駐巴西大使楊萬明表示，相信此次習近平巴西之行能進一步推動兩國間務實合作，助力中巴全面戰略伙伴關係邁上新台階。

同時，此次巴西之行，也是習近平自2013年以來第五次踏上拉美大陸。

希臘習近平巴西

相關新聞

港鐵：沙田馬鞍山站關閉　多條巴士路線改道

2019-11-10 18:19

港警衝入私人住宅社區 至少逮捕七名少年

2019-11-10 18:18

海南截獲血腥待宰貓車！300隻關小籠子 32隻已死

2019-11-10 18:18

四川女假冒空姐網戀詐財 不忍再騙謊稱去世

2019-11-10 18:15

魔鬼身材+技術專業 性感女創客研發高科技產品暴紅

2019-11-10 18:15

不甩被限高消費？網曝王思聰開豪車載美女

2019-11-10 17:46

河南六旬患癌翁被當嫖客遭3警狂毆 警稱「控制調查」賠錢拒道歉

2019-11-10 12:58

上海巡禮／兩岸立冬 我愛薑母鴨你愛團子

2019-11-10 00:42

死囚孫小果出獄後涉黑犯罪 一審判25年

2019-11-09 14:03

偷拍留學考題 5中國人在日本被捕

2019-11-09 13:35

陸版PTT再爆醜聞！橘農標錯價 被萬名網友洗劫700萬元

2019-11-09 11:00

驚動中國問題疫苗案 長春長生宣告破產

2019-11-08 18:48

廣東警生3胎被炒？ 官方通報：他其實生了4胎

2019-11-08 17:17

洞庭湖發現死亡江豚 尾鰭居然被綁磚頭

2019-11-08 15:23

9歲童被疑精神病患當街虐打30分鐘致死 百人冷漠圍觀

2019-11-08 13:21

9歲童疑遭精神病患活活打死 圍觀者無人制止

2019-11-08 10:52

美麗中山 兩岸航拍6影片交流

2019-11-08 01:48

閩西客家文化保護區 加速建設

2019-11-08 01:48

上海的希臘風情

2019-11-08 01:04

台灣人張國品創奇蹟 讓文化沙漠飄書香

2019-11-08 00:24

港網民發起 「七區緊急行街」 防暴警戒備

2019-11-03 14:28
看更多

熱門文章

網傳少女遭港警輪流性侵成孕墮胎 警證實接獲律師報案

2019-11-09 22:16

觀眾衣服有青天白日滿地紅 中國騰訊停播NBA

2019-11-09 18:44

不是真肉 還比豬肉貴7倍！為何一上市就被秒殺？

2019-11-10 08:00

收工好開心！57歲工地大叔蹦跳走紅 網友卻看到哭

2019-11-09 19:05

台灣選舉將入倒數階段 陸60多名涉台專家開研討會

2019-11-10 01:57

港警性暴力頻傳 全球婦團痛批

2019-11-10 09:36

南海主權爭議網友怒抵制 成龍越南行喊卡

2019-11-10 11:04

反送中／港示威「八區開花」 警裝甲車戒備

2019-11-10 15:07

中國2020年人口普查對象 包含境內台灣居民

2019-11-09 21:36

兒患急性白血病 37歲媽一夜白頭被人叫「奶奶」

2019-11-09 18:42

張曉明：香港尚未完成23條立法 加劇港獨

2019-11-10 00:14

反送中／美心皇宮大酒樓遭破壞 顧客驚慌奔逃

2019-11-10 16:44

觀察站 ／強推23條立法？中共想下決心 但還沒決斷

2019-11-10 00:21

反送中／荃灣警方放催淚彈 女記者手臂中彈瘀傷

2019-11-10 16:13

香港7議員遭捕 民主派指意圖阻區選

2019-11-10 00:44

河南六旬患癌翁被當嫖客遭3警狂毆 警稱「控制調查」賠錢拒道歉

2019-11-10 12:58

北京提對港10項權力 學者關注向特首發出指令權

2019-11-10 16:22

雙11搶紅包遊戲露餡...被標註為「窮人」？

2019-11-10 11:52

豬肉價格翻倍 陸物價7年新高

2019-11-10 00:42

反送中／防暴警進入荃新天地 噴胡椒劑驅離

2019-11-10 17:03

上海巡禮／兩岸立冬 我愛薑母鴨你愛團子

2019-11-10 00:42

大陸前3季25省GDP逾人民幣兆元 廣東居首位

2019-11-10 12:41

人行：穩定幣主要為推動全球跨境支付

2019-11-10 12:43

反送中／民間記者會：周梓樂案警方查警方是笑話 籲獨立調查

2019-11-10 15:54

張建宗：中共對港府堅定支持 注入強大動力

2019-11-10 15:36

陸物價7年新高 李克強促產維穩

2019-11-10 00:42

大陸官員楊偉民：慎防經濟慣性下滑

2019-11-09 23:25

大陸前10月143家公司上市 集資逾7,000億

2019-11-10 15:20

添馬公園悼念周梓樂 與會者高喊香港人報仇

2019-11-09 21:11

聯發科蔡力行：最高階5G晶片 明年Q1推向市場

2019-11-10 16:14

中國新職業 電競陪練師有國家認證標準

2019-11-10 11:04

香港科大畢典接噩耗 內地生憂人身安全紛返鄉

2019-11-10 18:02

陸企人物／馮雷成立路歌 創造貨運生態圈

2019-11-10 13:47

中國面臨停滯性通膨陰影 難靠貨幣政策需改革

2019-11-10 16:23

港警衝入私人住宅社區 至少逮捕七名少年

2019-11-10 18:18

雙11京鐵增開電商貨運專列 復興號變身「快遞小哥」

2019-11-10 17:46

飯店房間放習近平著作 南京住宿另類體驗

2019-11-10 12:10

不甩被限高消費？網曝王思聰開豪車載美女

2019-11-10 17:46

雙11將至 中國官方發提示保障快遞員權益

2019-11-10 16:23

中國國家主席習近平 10日啟程訪希臘、巴西

2019-11-10 17:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top