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遭爆為孫安佐墮胎 網紅米砂坦承有人工流產

港示威「八區開花」警裝甲車戒備

2019-11-10 15:07聯合報 記者蔡敏姿／即時報導

反送中條例風波持續，香港網友今（10）日下午發起「八區開花」活動，呼籲示威者到大埔、沙田、屯門、將軍澳、荃灣、尖沙嘴、銅鑼灣及觀塘聚集。同時，明（11）日「強制罷工」行動，強調行動目標「不受傷、不流血及不被捕」。

星島日報報導，沙田新城市廣場下午2時前，也陸續有人聚集並在場高喊口號「光復香港、時代革命」，有人於商場中庭擺放白花及紙鶴，悼念墮樓身亡的科大生周梓樂。而崇光百貨、希慎廣場、時代廣場均照常營業。

在屯門安定邨巴士站外，下午2時半過後約數十名示威者搬水馬及雜物堵路，阻礙交通，部分車輛需繞路。而因應可能出現的混亂，大批警車泊於屯門警署內外戒備。有網友見到2號水炮車及裝甲車由粉嶺警察機動部隊總部駛出，駛往上水方向。3號水炮車及裝甲車則已於屯門戒備。

同時，在荃灣聚集的人士於沙嘴道球場搬出龍門架堵塞大河道交通，在警方在場拘捕數人。

香港示威者今日下午大埔、沙田、屯門等地聚集，警方在場拘捕、搜身數人。照片／香港0...
香港示威者今日下午大埔、沙田、屯門等地聚集，警方在場拘捕、搜身數人。照片／香港01
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港人聚集在商場中庭擺放白花及紙鶴，悼念墮樓身亡的科大生周梓樂。照片／香港電台
港人聚集在商場中庭擺放白花及紙鶴，悼念墮樓身亡的科大生周梓樂。照片／香港電台
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香港示威者今日下午大埔、沙田、屯門等地聚集，警方在場拘捕、搜身數人。照片／香港0...
香港示威者今日下午大埔、沙田、屯門等地聚集，警方在場拘捕、搜身數人。照片／香港01
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