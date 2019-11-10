不甩被限高消費？網曝王思聰開豪車載美女

2019-11-10 17:46 世界日報 中國新聞組╱北京10日電



萬達集團董事長王健林的獨子王思聰負面消息不斷，在其被限制消費後，新浪娛樂報導，有網友8日在社交平台上曬出一張聲稱偶遇王思聰的照片，定位地點是深圳。照片中，王思聰開著豪車，旁邊坐著一高顏值女孩。儘管該照片尚未經證實，已引起網路議論聲浪。

中國執行信息公開網9日顯示，王思聰已被上海市嘉定區人民法院發布限制消費令。

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在網上熱傳的照片中，該網友除曬出了王思聰開車載著美女出行的照片，更直接「@王思聰」 ，稱「你還敢帶妹子出去玩！也是很搞笑了。」

照片中，王思聰穿著黃色T恤戴著墨鏡，專注地盯著前方開車，但仍可見其表情淡定，一派輕鬆的樣子，而在一旁的副駕駛座位上，則坐著一位黑髮美女，該女子一直在低著頭玩手機，兩人看似未有過多交流。

照片在網上熱傳，網友留言爆棚，有人質疑「法律大部分是限制窮人的吧」，但也有人表示，「（王思聰）開自己家裡車不算高消費吧」、「耍妹子不是高消費」。

另外，有更多網友好奇照片中女子的身分，稱其面容姣好，皮膚白皙，很有氣質。