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死囚孫小果出獄後涉黑犯罪 一審判25年

2019-11-09 14:03世界日報 中國新聞組╱北京9日電

「死而復生」驚動中央的孫小果，出獄後涉黑犯罪一審獲刑25年。 新華社
「死而復生」驚動中央的孫小果，出獄後涉黑犯罪一審獲刑25年。 新華社
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曾被判死又獲減刑出獄的雲南惡霸孫小果等13人組織、領導、參加黑社會性質組織等犯罪一案，8日在雲南省玉溪市一審判決。孫因組織、領導黑社會性質組織罪、開設賭場罪等，數罪併罰，判處有期徒刑25年，沒收全部財產。此次宣判的是孫小果2010年出獄後的犯案，但其20多年前所犯案件，並未宣判。

央視新聞客戶端報導，孫小果系列案件以時間畫分，可分為1997年之前的強姦、強制侮辱婦女、故意傷害等犯罪，以及2010年出獄之後涉黑、行賄等犯罪。

在此之前，10月14日，雲南省高級人民法院對孫小果強姦、強制侮辱婦女、故意傷害、尋釁滋事一案進行再審，該案目前尚未宣判。

據報導，四川大學法學院教授龍宗智指出，這次審判案件所作出的判決，並不是對他全部犯罪事實的最終法律評價，還要等雲南省高院的再審審判所作出的判決，還是要綜合起來，才能對他的最後的法律責任的承擔作出法律評定。

另外，對於孫小果出獄後涉嫌所犯組織領導黑社會性質組織罪、聚眾鬥毆罪等犯罪事實均發生在雲南省昆明市，孫小果的居住地也是昆明市，為什麼要在玉溪進行審理呢？

龍宗智表示，因為這個案件涉嫌實施多起違法犯罪事實，同時涉嫌非法尋求司法庇護等等，也考慮到這個案件在過去的犯罪的司法過程存在一定的問題，上級司法機關決定對這個案件從昆明市異地指定到玉溪市管轄，有利於防止在當地審理的複雜關係對案件的影響，有利於體現司法的「外觀公正」，程序公正，增強司法的公信力。

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