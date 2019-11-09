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偷拍留學考題 5中國人在日本被捕

2019-11-09 13:35世界日報 中國新聞組／北京9日電

日媒報導，警方8日表示，因涉嫌用眼鏡型攝像頭拍下以欲赴日留學的外國人為對象的「日本留學考試」考題並帶出考場，東京警視廳組織犯罪對策1課日前以妨礙業務的嫌疑，逮捕了東京招收外國學生的補習班「每刻教育」社長丁斌（36歲）、當時擔任補習班講師的研究生石鎮瑜（23歲）和該補習班女講師蔣奕婷（25歲），該兩男一女均為中國籍。

日本共同社報導，此案中，補習班員工鄭鐘輝（32歲）和大學生張以愷（23歲）這兩名中國男子因同樣嫌疑已經被逮捕並起訴。警方認為，五人分別負責準備攝像頭、扮演考生、接受拍攝數據、還原考題的工作，有組織地獲取了考題，正在推進查明案件全部情況。

報導指出，5人涉嫌在6月16日東京舉行的考試中用假姓名參加考試、用眼鏡型攝像頭拍攝考題等，妨礙了舉行考試的日本學生支援機構的業務。

據報導，張以愷曾五次參加考試，其中兩次使用了假姓名。警方在鄭鐘輝家中等處，發現了鋼筆型攝像頭。

據報導，小型攝像頭近年來有眼鏡型、手表型等多種款式，透過網路等以低廉價格銷售，偷拍等濫用情況在各地接連發生，專家呼籲加強管制。

報導指出，考題在考試結束後也有很多不對外公開。據分析，偷拍目的是為了從拍攝的數據復原考題，從而在補習班當作「歷年真題集」使用。丁斌等人交代稱，是為了保證足夠的補習班學生，從而穩定經營等。

補習考題東京

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