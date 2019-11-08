抗長江中下游旱情 陸發4.18億人民幣救災
2019-11-08 20:18
聯合報 特派記者呂佳蓉
／北京即時報導
中國大陸長江中下游地區旱情已連續近5個月，造成部分農作物減產，麥菜播種進度延遲，水果品質下降。針對此，大陸財政部宣布撥款4.18億元人民幣（下同，約新台幣18.07億元）的中央自然災害救災資金，以抗旱情。
據大陸官媒人民日報報導，其中將撥付1.68億元給湖北、安徽、江西3省，以支持地方做好受災群眾生活救助工作。撥付湖北、重慶、山西、安徽、廣西、江西、湖南等7省（市、區）則達2.5億元，支持地方開展應急抗旱，解決群眾用水問題。
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這次旱情持續的天數是歷史同期第4長，南方地區的乾旱面積則為歷史同期第2大。儘管部份地區如江西、湖北等地都曾啟動人造雨作業，盼能改善旱情，但乾旱的情況還是未能解決。
本月5日大陸氣象局應急減災與公共服務司巡視員李明媚表示，7月下旬以來，長江中下游地區持續高溫少雨，氣象乾旱迅速發展。截至10月31日，湖北東南部、安徽大部、江蘇大部、江西大部、浙江西北部、福建東南部、雲南西南部等地有中度至重度氣象乾旱，其中安徽中部等地為特旱。
據了解，長江中下游為大陸主要的柑橘產區，10月是柑橘果類果實著色與品質形成期，江西、福建等地部分果園出現果實偏小、落果現象，柑橘產量和品質受到不利影響。預計受乾旱影響，江西省柑橘總產量下降約10%，果實品質下降明顯。
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