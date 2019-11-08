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廣東警生3胎被炒？ 官方通報：他其實生了4胎

2019-11-08 17:17世界日報 中國新聞組／北京8日電

大陸民警薛銳權因生三胎被單位辭退。圖翻攝封面新聞
大陸民警薛銳權因生三胎被單位辭退。圖翻攝封面新聞
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大陸廣東雲浮市民警薛銳權，因生三胎被單位辭退，一家五口生計陷入困境。廣東省雲浮市公安局7日通過其官方微博，就薛銳權因超生「三胎」被辭退一事發布通報稱，公安局先後十幾次找薛某權談話教育，都遭其拒絕配合，因此認定其已不適合在公安機關工作，經反覆研究，對他作出辭退決定。

通報並指稱，薛銳權2006年8月與前妻政策內生育一孩(女)；2012年1月與現任妻子謝某玲(原雲浮市第一小學教師)再婚並於當年7月政策內生育二孩(男)，2012年10月與謝某玲離婚； 2016年5月與謝某玲復复婚4個月後即當年9月政策內生育三孩(女)；2019年1月薛某權與謝某玲政策外生育四孩(女，屬謝某玲的第三孩)。

薛銳權日前接受採訪時表示，自己被辭退，並非超生事實完全形成以後，「妻子懷孕期間（孩子還沒出生），我就已被辭退，當時我們並沒有超生…我要討一個公道。」

通報顯示，2018年9月，雲浮市公安局收到雲浮市第一小學函件反映薛銳權的妻子謝某玲已政策外懷孕4個多月，但薛銳權從未主動向單位報告。經調查認定，薛銳權妻子此次懷孕屬於政策外懷孕。考慮到薛銳權在公安機關工作多年，先後十幾次找其當面談話教育督促妥善處理都被拒絕配合。

通報稱，薛銳權作為民警和公務員，知法違法，明知妻子政策外懷孕仍執意生育四孩的行為已違反相關法令，故作出辭退處理的決定。

鳳凰網報導，薛銳權表示，他和妻子已有兩個孩子。老大是男孩，今年8歲。老二是女孩，今年3歲。「妻子懷上第三胎，其實是一個意外。」妻子剛知道懷孕時，「當時本來想做掉，假都請好了」。但妻子那幾天恰好有點感冒，而且臨近兒童節，考慮要陪老大和老二，所以決定暫緩幾天再去醫院。

薛銳權說，「去年6月3日我請好了假，準備陪妻子做人流。這時，我通過媒體看到，《廣東省人口與計畫生育條例》有了修改。單位職工超生會被辭退等措施，已被相應調整。當時我就想，這麼多年都過去了，仕途也沒什麼進步了，還不如多一個孩子，挨處分就挨處分吧！」另外，他們曾先後多次電話諮詢雲浮市各級計生部門，確認相關情況，得到的答案均是「會有處分，但不會開除」。因此，兩人決定把「老三」生下來。

但媒體向雲浮市衛健委求證時，工作人員卻表示，對此事並不清楚。

2018年12月21日，薛銳權被停職，8天後遭雲浮市公安局辭退。薛銳權收到辭退函不久，當老師的妻子也收到一份「開除決定書」。

報導指出，薛銳權不滿地表示，根據2018年6月1日起實施的《廣東省人口與計劃生育條例》相關規定，他與妻子確應接受行政處分。但他翻遍整個條例，沒有看到「辭退」這一條。同時，根據《公務員法》規定，處分有6種：警告、記過、記大過、降級、撤職、開除。「也沒有辭退說法」。

「開除我，只要於法有據，我也認了。」薛銳權說，「就算因超生辭退我，也要等孩子生下來，三胎事實形成了，處分才能作出吧？但我被辭退的作出時間是2018年12月29日，那時我家老三還在妻子肚子裡，超生事實並沒有完全形成。因此，我更不服。」

計畫生育公安懷孕

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