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洞庭湖發現死亡江豚 尾鰭居然被綁磚頭

2019-11-08 15:23聯合報 記者李仲維／即時報導

湖南岳陽市東洞庭生態保護協會成員昨（7）日在洞庭湖打撈一具江豚屍體，發現其尾鰭被綁上兩塊磚頭。岳陽市漁政管理站工作人員表示，已介入調查，目前江豚死亡原因正在鑑定當中。

生態保護協會一名成員表示，他們接到漁民反映，稱在岳陽市洞庭湖大橋水域發現一頭死亡的長江江豚。隨後，他們和岳陽市漁政管理站的工作人員前往事發地進行打撈。

他們將江豚打撈上岸後，發現是一條雄性江豚，屍體有輕度腐爛，懷疑是有人將磚頭用尼龍繩綁在江豚尾鰭，導致江豚無法游動最終死亡。

經檢測，江豚的體重約43公斤，體長1.52公尺，身體表面有輕度擦痕，尾鰭被尼龍繩捆綁並吊有紅磚。

岳陽市漁政管理站一名工作人員表示，目前已介入調查此事，江豚死亡原因正在鑑定中，後續的調查進展將會公布。

江豚尾鰭被綁上磚塊。圖：取自星島日報網站
江豚尾鰭被綁上磚塊。圖：取自星島日報網站
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