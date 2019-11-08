9歲童被疑精神病患當街虐打30分鐘致死 百人冷漠圍觀
來源：YouTube
長沙一小區內5日發生一起9歲男孩被成年男子當街毆打致死案件。家屬7日發文指控，當時男子持械追打孩子半小時，甚至騎在男孩的身上狂毆，但在場圍觀的百餘人無人出手阻止，其中還包括保安，直到男孩的父親接到通知趕到現場，但孩子已被活活打死。警方表示，涉嫌打死男孩的是30歲的馮某華已被控制，男孩的死因主要是被掐脖子窒息而死。
綜合報導指出，據現場視頻及小區居民，行兇男子疑似存在精神問題。男孩舅舅表示，距離事發已兩天，但該男子監護人未曾出面承擔責任，他們要求追究行凶方及小區物業安保的責任。
報導指出，事發地點在長沙市雅塘村匯城上築小區內。羅姓男童今年剛滿9歲，5日下午在家午飯後找同學一起上學途中，遭到小區內一男子襲擊約30分鐘。
根據家屬提供的事發視頻顯示，男童先從小區一樓大廳進入電梯，一會兒走出電梯。此時，留在一樓電梯前廳的馮某華追趕男孩，男孩出一樓大廳跑了10多米後摔了一跤，在停有汽車的小區幹道水泥地上，馮某華將男孩摁倒並騎坐在身上。「當時的監控畫面有部分被遮擋，可以看到男孩的腳在掙扎，馮某華頻頻舉起手，至少打了幾分鐘。」家屬表示。
視頻顯示，此時男孩已四肢攤開，一動不動，頭部有血跡，馮某華褲子脫落臀部部分露出，對圍觀群眾揮舞著手中的螺絲起子並喊叫。孩子母親的姐夫表示，男子還用螺絲起子在孩子脖子上捅了一圈。
有居民告訴記者，最後是男子父親上前將男子制服。40分鐘後，警方和救護車趕到現場，但醫生當場宣布孩子身亡。警方隨後把馮某華帶走並刑事拘留。
報導指出，男孩念小學四年級。父母來自湖南新化縣，在小區居住已有三、四年，平時靠打零工生活，家中還有個兩歲半的男娃。事情發生後，孩子母親情緒崩潰，連續幾天沒有吃飯。
據物業工作人員稱，涉事男子今年30多歲，11月1日跟其父母暫住在該小區，沒想到才剛進駐小區5天就涉嫌打死人。戶主是他姐姐，不在小區居住。事發小區物業6日向全體業主發布了一條公告，對發生這起事件表示痛心，並已加強夜間巡查，請居民不要多加猜測。
上游新聞報導，警方7日向死者家屬通報了案件的調查情況。家屬轉述警方表示，孩子的死因主要是被掐脖子窒息而死，頭部傷害還是次要的。「兇手有一米八，重200多斤。孩子體重只有70斤。」
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