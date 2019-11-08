9歲童被疑精神病患當街虐打30分鐘致死 百人冷漠圍觀

2019-11-08 13:21 世界日報 北京8日電



來源：YouTube

長沙一小區內5日發生一起9歲男孩被成年男子當街毆打致死案件。家屬7日發文指控，當時男子持械追打孩子半小時，甚至騎在男孩的身上狂毆，但在場圍觀的百餘人無人出手阻止，其中還包括保安，直到男孩的父親接到通知趕到現場，但孩子已被活活打死。警方表示，涉嫌打死男孩的是30歲的馮某華已被控制，男孩的死因主要是被掐脖子窒息而死。

長沙一小區內5日發生一起9歲男孩被成年男子當街毆打致死案件。 (取材自今日女報) 分享 facebook

綜合報導指出，據現場視頻及小區居民，行兇男子疑似存在精神問題。男孩舅舅表示，距離事發已兩天，但該男子監護人未曾出面承擔責任，他們要求追究行凶方及小區物業安保的責任。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

報導指出，事發地點在長沙市雅塘村匯城上築小區內。羅姓男童今年剛滿9歲，5日下午在家午飯後找同學一起上學途中，遭到小區內一男子襲擊約30分鐘。

根據家屬提供的事發視頻顯示，男童先從小區一樓大廳進入電梯，一會兒走出電梯。此時，留在一樓電梯前廳的馮某華追趕男孩，男孩出一樓大廳跑了10多米後摔了一跤，在停有汽車的小區幹道水泥地上，馮某華將男孩摁倒並騎坐在身上。「當時的監控畫面有部分被遮擋，可以看到男孩的腳在掙扎，馮某華頻頻舉起手，至少打了幾分鐘。」家屬表示。

長沙一小區內5日發生一起9歲男孩被成年男子當街毆打致死案件。 (取材自今日女報) 分享 facebook

視頻顯示，此時男孩已四肢攤開，一動不動，頭部有血跡，馮某華褲子脫落臀部部分露出，對圍觀群眾揮舞著手中的螺絲起子並喊叫。孩子母親的姐夫表示，男子還用螺絲起子在孩子脖子上捅了一圈。

有居民告訴記者，最後是男子父親上前將男子制服。40分鐘後，警方和救護車趕到現場，但醫生當場宣布孩子身亡。警方隨後把馮某華帶走並刑事拘留。

報導指出，男孩念小學四年級。父母來自湖南新化縣，在小區居住已有三、四年，平時靠打零工生活，家中還有個兩歲半的男娃。事情發生後，孩子母親情緒崩潰，連續幾天沒有吃飯。

長沙一小區內5日發生一起9歲男孩被成年男子當街毆打致死案件。 (取材自今日女報) 分享 facebook

據物業工作人員稱，涉事男子今年30多歲，11月1日跟其父母暫住在該小區，沒想到才剛進駐小區5天就涉嫌打死人。戶主是他姐姐，不在小區居住。事發小區物業6日向全體業主發布了一條公告，對發生這起事件表示痛心，並已加強夜間巡查，請居民不要多加猜測。

上游新聞報導，警方7日向死者家屬通報了案件的調查情況。家屬轉述警方表示，孩子的死因主要是被掐脖子窒息而死，頭部傷害還是次要的。「兇手有一米八，重200多斤。孩子體重只有70斤。」