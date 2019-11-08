家屬不忍周梓樂受苦 忍痛叫停搶救
2019-11-08 11:37
聯合報 記者李仲維
/即時報導
香港科技大學22歲學生周梓樂周一（4日）凌晨於將軍澳示威活動期間，在尚德停車場墮樓，頭部重創命危。明報報導，周梓樂今早心跳驟停，家屬不忍周受苦，於7時半忍痛提早叫停第二次搶救。
報導指出，周梓樂昨晚（7日）開始心律偏低，經搶救後，延至今晨（8日）8時09分不治。消息指，周今早心跳驟停，約6時半接受首次心肺復甦，其後一度回復心跳，惟不久後再次停頓需急救，每次心肺復甦一般要進行30分鐘，惟家屬不忍周受苦，於7時半忍痛提早叫停第二次搶救。
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伊利沙伯醫院也證實，病人已於早上8時09分離世。
周梓樂送院後因急性腦出血，在約14小時內接受兩次腦部手術，清除左右腦的血塊及移除部分右顳葉，兩度嘗試以引流術減腦壓不果。他留院期間嚴重昏迷，腦幹受壓及右腦缺血，昨顱內壓急升1.5倍，早前也出現瞳孔放大、電解質紊亂等，靠3倍劑量強心藥及呼吸機等維持生命。
連日來，周梓樂的父母及親友在病房守候，也有香港市民到醫院及事發停車場為他祈禱及打氣。周的中學母校相關人士之前表示，周在學期間能兼顧學業及課外活動，是「典型的乖乖仔」。
警方確認周梓樂墮樓時，防暴警正在停車場外放催淚彈，至於是否與其墮樓有關，警方不排除任何可能，而閉路電視並沒有拍攝到周墮樓的過程。
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