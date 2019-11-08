9歲童疑遭精神病患活活打死 圍觀者無人制止

2019-11-08 10:52 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 /即時報導



湖南長沙市雨花區雅塘村發生一宗駭人聽聞的慘案，9歲的羅姓男童在社區內遭陌生男子活活打死。

綜合陸媒報導，疑似精神病患的男子在光天化日之下，對男童施暴長達半個小時，男子不只用扳手猛擊男童的頭部，還用螺絲起子在他身上狂戳，慘不忍睹。

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男子施暴過程中，有許多鄰居和保全都認識羅姓男童，居然沒有一個人挺身而出，眼睜睜地看著男童被男子折磨致死。

據報，案發在周二（5日）13時30分許，遇害男童在社區內被人騎在地擊打頭部。事後，救護車趕到現場，將其送到醫院救治，當日15時25分許，男童經搶救無效死亡。該社區多位居民稱，行兇者疑似一名精神病人。目前，嫌犯馮姓男子（男，30歲，河南滑縣人）已被公安機關刑事拘留，案件正在審查偵辦之中。

警方表示，男童的死因主要是被掐脖子窒息而死，頭部傷害還是次要的。

男童的舅舅表示，事發當日，羅童從社區一樓大廳進入電梯，一會兒走出電梯。此時，留在一樓電梯前廳的嫌犯追趕男童，男童出一樓大廳跑了十多公尺後摔倒，嫌犯騎在男童身上頻頻舉起手，至少打了幾分鐘。

男童的父親羅洪波表示，孩子在離家不遠的雅塘村小學就讀四年級。事發當日，孩子吃完午飯後，大概在中午1:25下樓，與社區的同學一起上學。事發後，他跑到現場，只見兒子躺在地上，臉腫起來了，慘不忍睹。