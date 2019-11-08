美麗中山 兩岸航拍6影片交流
2019-11-08 01:48聯合報 林昉柔、張斯奇／綜合報導
由中山市台協主辦、聯合報承辦，裕元創新創業公益基金支持的「2019美麗中山兩岸航拍影像青年交流活動」日前落下帷幕，經五天拍攝，兩岸青年共創作出六部「美麗中山」交流影片，留下了青年共同探索城市的珍貴畫面，觀者為之動容，影片將在11月12日孫中山誕辰紀念日期間上線展示，讓眾人一覽中山之美。
本次交流團隊實地走訪中山市富有時代感的歷史景觀，並透過航拍、Gopro和夜拍等方式記錄，拍攝出獨一無二的「美麗中山」。Hubert空中攝影的休伯特以專業的航拍作品，驚豔全場；旅行攝影團隊Visual Beats以旅行的視角，展現中山精彩的面貌；Gopro達人組合走跳羚羊用鈔票作為藏寶圖，串接整個影片；來自高雄的新一代影像創作高手潘長緯，帶著孫中山公仔在中山市各景點「趴趴走」，各組都拍攝出創意十足、令人印象深刻的作品，中山廣播電視台達人團，則提供影片作為成果壓軸。
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2019年10月21日 - 2019年11月20日
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台灣拍攝達人潘長緯表示，航拍最重要的是攝影師的美感，透過本次活動期間與大家的交流互動，是非常好的一次經驗，尤其是與大陸達人們的交流，可以在很短時間內就掌握到當地的一個拍攝角度。
中山市台協秘書長李源海全程參加本次活動，他表示，本次兩岸青年航拍是一次非常有意義的交流活動，有助於兩岸民眾透過航拍視頻更全面的瞭解中山，「本次活動拍攝過程中，大家都洋溢著笑臉，可以看出兩岸的青年們真正做到了把對中山的愛融入整個活動中。」
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