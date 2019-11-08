閩西客家文化保護區 加速建設

2019-11-08 01:48 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



中新社報導，客家土樓營造技藝、雕版印刷技藝、客家元宵節慶、石壁客家祭祖習俗…著名的「客家祖地」福建省龍岩市（俗稱「閩西」）擁有眾多客家文化遺產，成為海內外客家人寄託鄉愁的載體。

但是，隨著經濟快速發展和社會轉型變遷，閩西客家文化遺產所賴以保存、生存的環境日益受到衝擊，一些依靠口傳心授的非物質文化遺產逐漸消失，一些珍貴的文物、建築遭受損毀，一些歷史街區、傳統村落的整體格局和歷史風貌受到破壞。

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對此，福建正加快建設客家文化生態保護區。目前，客家文化（閩西）生態保護區內有客家十番音樂、長汀公嫲吹、閩西漢劇、萬應茶等8項國家級非物質文化遺產代表性項目，35項福建省級、177項龍岩市級非物質文化遺產代表性項目；市級以上非物質文化遺產代表性項目的代表性傳承人76名，其中國家級傳承人4名、省級傳承人38名、市級傳承人34名。

報導稱，福建已實施整體性保護重點區域建設，完成設立首批傳習所和展示館，建立較完善的非物質文化遺產代表性項目四級名錄體系和代表性傳承人保護傳承機制；實施項目分類保護，非物質文化遺產傳承實踐能力明顯提高；深入推進與港澳台、海內外客家文化交流。

官方也已公布「客家文化（閩西）生態保護區總體規劃」。從其中可見，閩西客家文化生態保護區將推動客家文化的整體保護、活態傳承和持續發展，更好地傳承和發展福建歷史文脈；加強客家優秀傳統文化遺產資源的挖掘、梳理和研究，推動文化遺產保護利用的科學理念融入發展各領域全過程，將文化遺產資源優勢進一步轉化為發展優勢。

相關負責人認為，加快建設客家文化生態保護區，讓兩岸文化交流日益密切，推動對外文化交流不斷擴大，讓客家文化在建設一帶一路、構建人類命運共同體中發揮重要作用。