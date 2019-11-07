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中國加強青少年控菸 吸菸鏡頭過多影視劇不評優

2019-11-07 17:47中央社 台北7日電

為避免青少年仿效影視偶像明星吸菸，中國有關部門今天聯合下發通知，要求加強影視作品...
為避免青少年仿效影視偶像明星吸菸，中國有關部門今天聯合下發通知，要求加強影視作品中吸菸鏡頭的審查，嚴控吸菸鏡頭。圖／ingimage
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為避免青少年仿效影視偶像明星吸菸，中國有關部門今天聯合下發通知，要求加強影視作品中吸菸鏡頭的審查，嚴控吸菸鏡頭；對於有過度展示吸煙鏡頭的影視劇，不得納入各種評優活動。

中國國家衛生健康委員會官網7日發布8個有關部門聯合印發的「關於進一步加強青少年控煙工作的通知」，其中關於「吸菸鏡頭過多影視劇不評優」的新規引發關注。

這項新規將可能造成中國優秀的影視劇從此與得獎無緣。例如，今年獲得中國金雞獎8項提名的電影「我不是藥神」，劇中男主角程勇幾乎菸不離手，但他在片末說已戒菸。

通知稱，青少年容易產生盲目追星心理，影視作品中明星吸菸鏡頭極易誤導青少年仿效。因此要加強電影和電視劇播前審查，嚴格控制影視劇中與劇情無關、與人物形象塑造無關的吸菸鏡頭，儘量刪減在公共場所吸菸的鏡頭，不得出現未成年人吸煙的鏡頭。

通知明確要求，對於有過度展示吸煙鏡頭的電影、電視劇，不得納入各種電影、電視劇評優活動。要把菸草鏡頭作為向中小學生推薦優秀影片的重要評審指標；對於過度展示吸菸鏡頭的，不得納入影視劇推薦目錄。

通知並要求電影電視劇主管部門，要加大對影視劇吸菸鏡頭的審查，嚴格控制電影電視劇吸菸鏡頭，最大程度地降低影視明星吸菸鏡頭對青少年的影響。「對於有過度展示吸菸鏡頭的影視劇，不得納入各種評優活動」。

中國官方已定下「2030年15歲以上人群吸菸率降低到20%」的控菸目標。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

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