比特大陸2創始人奪權互咬 詹克團：以法律武器回擊
全球最大的礦機製造商比特大陸兩位創始人吳忌寒、詹克團的奪權戰升級。在被吳忌寒解除職務一周後，詹克團今（7）日發文稱，他在因公出差、毫不知情的情況下「被」更換法定代表人，要拿起法律武器，重回比特大陸。
澎湃新聞報導，詹克團今（7）日在微信朋友圈發布的「讓我們一起努力，共渡比特大陸非常時期」一文在網上流傳開來。文中稱自己在因公出差，「被」更換法定代表人，被曾經最信任的兄弟背後狠狠捅刀，並表示會通過法律途徑盡快回到公司。
比特大陸是全球最大的加密貨幣礦機公司，其以礦機銷量計算的市占率為64.5%。詹克團今日發文表示，要實現比特幣礦機市占率90%的目標，他還表示，在人工智能（AI）業務上，2019年可達成營收人民幣1億元，2020年有望人民幣10億元。
企業工商信息查詢平台天眼查顯示，2019年10月28日，比特大陸的運營主體北京比特大陸科技有限公司法定代表人、執行董事均由詹克團變更為吳忌寒。11月5日，上述公司的工商信息再次更新，吳忌寒代替詹克團擔任經理一致。由此，吳忌寒成為了北京比特大陸科技有限公司的法定代表人、執行董事、經理，而詹克團則已「出局」。
10月29日，吳忌寒對公司員工發郵件稱，解除詹克團在比特大陸的一切職務，並表示比特大陸任何員工不得再執行詹克團的指令，不得參加詹克團召集的會議，如有違反，公司視情節輕重考慮解除勞動合同；對公司經濟利益造成損害的，公司將依法追究民事或刑事責任。吳忌寒郵件發給公司員工的通知。
比特大陸回應，比特大陸變更法定代表人合法合規，得到全體員工支持。公司經營井然有序，核心團隊保持穩定，繼續保持區塊鏈的主營業務方向決。
2013年10月，詹克團和吳忌寒聯合創辦比特大陸，共同擔任公司的聯席董事會主席兼聯席首席執行官，負責公司整體策略規劃及業務方針，以雙CEO模式運行。不過由於技術專業領域的不同，兩人的矛盾與分歧由來已久。
吳忌寒主張公司繼續開發新礦機，並重倉BCH(比特幣現金)，繼續在數字貨幣行業發展，而詹克團技術出身，希望將公司轉型成為一家晶片製造企業。
2019年3月，比特大陸發布內部信，宣布組織架構調整，結束此前由兩位聯合創始人詹克團和吳忌寒組成的「雙CEO」模式，交由公司原產品工程總監王海超接棒。
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