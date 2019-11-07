王思聰變老賴？被追討1.5億 法院：列入被執行人名單

2019-11-07 16:11 世界日報 中國新聞組／北京7日電



萬達集團董事長王健林之子王思聰投資失利將變老賴?中國執行信息公開網顯示，王思聰4日被北京市第二中級人民法院列為被執行人，執行標的約1.5億人民幣（約2156萬美元）。王思聰欠債消息傳出後登上微博熱搜，波場幣創辦人孫宇晨竟第一時間在微博上表示，考慮幫王思聰把債還了。

6日一大早，北京普思投資董事長王思聰登上熱搜，但相關熱詞卻令網友大跌眼鏡，「王思聰被列入失信人執行名單」？難道王思聰成了「老賴」？隨後該消息被證實存在一定程度的「烏龍」：王思聰的確成了「被執行人」，但暫未成為「失信被執行人」（俗稱老賴）。

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據騰訊科技報導，王思聰持股100%的北京普思投資有限公司的股權，前不久才遭上海市寶山區人民法院凍結，具體凍結數額不詳，凍結日期自2019年10月15日起至2022年10月14日。

天眼查數據顯示，王思聰名下有多條風險信息，他擔任高管的樂視體育文化產業發展（北京）有限公司和上海熊貓互娛文化有限公司均為最高人民法院所公示的失信公司，即「老賴」。此外，與王思聰關聯的數家企業有清算信息，如上海香蕉計畫體育文化有限公司。

天眼查數據顯示，王思聰在20家公司擔任法定代表人，在33家公司擔任股東，在34家公司擔任高管，對108家企業擁有實際控制權。

天眼風險顯示，在此之前，王思聰擔任高管或股東的多家公司股權也遭到了凍結。

據中新經緯報導，目前王思聰名下凍結股權價值合計已經超過8445萬元人民幣（約1214萬美元）。包括其親手創辦的香蕉計畫旗下多家公司、上海水晶荔枝娛樂文化有限公司。

孫宇晨6日在微博稱：「幫王思聰還債，等他以後創業成功再還給我就行，過去的事情就過去了，現在特殊時期，都是創業者，不容易。互相多體諒吧！」

孫宇晨以前也曾在微博上向錘子科技創辦人羅永浩喊話，希望能夠聘請他，幫助羅永浩還債。

6日下午，@孫宇晨點讚了一條網友發起的投票。對於孫宇晨接連提出幫羅永浩和王思聰「還債」的做法，72.3%的網友認為孫是在沒有成本地蹭熱度，只有3.1%的網友認為他在真心誠意幫助。