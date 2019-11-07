遊戲實名制 中國未成年人晚上10點後禁玩
2019-11-07 16:19世界日報 中國新聞組／北京7日電
中國國家新聞出版署為遏止未成年人沉迷網路遊戲、付費過度等問題，近日發出《關於防止未成年人沉迷網路遊戲的通知》，要求所有網遊玩家實名註冊遊戲帳號，嚴格限制網路遊戲公司每晚10時後不得為未成年人提供服務，每日遊玩時間、儲值金額上限等亦有具體規定。
新華社報導，依照該文件內容，規定每日晚上10時至次日早上8時不得向未成年人提供遊戲服務，法定假日的遊戲時間每日不得超過3小時，其他時間每日不得超過1.5小時。
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文件中指出，網路遊戲廠商不得向未滿8歲的用戶提供付費服務。若是8歲以上，未滿16歲的用戶，單次儲值金額不得超過50元人民幣，每月儲值金額不可超過200元人民幣。16歲以上的用戶單次儲值金額不可超過100元人民幣，每月儲值金額不得超過400元人民幣。
中國官方指出，另外包括像是確實強化企業監控、探索實施年齡提示制度、引導家長、學校及社會幫助未成年人建立正確的網路遊戲消費習慣及觀念等，皆是具體努力的目標。
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