親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
大陸對台26措施
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

去年1124辦理公投失當 中選會前主委陳英鈐被監院彈劾

施壓台肥借款購屋？韓國瑜：我當時比較需要紓壓吧

京滬高鐵IPO遭質疑 正式員工竟只有42人

2019-11-07 15:31聯合報 記者林則宏／即時報導

連接北京與上海的京滬高鐵被視為全球高鐵營運典範，通車三年就獲利，2018年淨利潤更高達人民幣102.48億元（約新台幣440億元）。不過，京滬高鐵A股上市公開說明書卻面臨中國證監會諸多質問，包括，如此龐大的公司正式員工竟然只有42人。

京滬高鐵貫通北京、天津、上海三大直轄市和河北、山東、安徽、江蘇四省，全長1,318公里，2008年4月18日動工興建，2011年6月30日即全線通車。京滬高鐵公司前董事長蔡慶華早前曾在《人民鐵道》撰文稱，京滬高鐵2014年第3季即轉虧為盈。

通車三年就獲利，之後還能年年大賺，讓京滬高鐵成為全球高鐵營運奇蹟。今年10月22日，京滬高鐵正式提出上市申請。根據招股書披露的訊息，京滬高鐵預計發行股份占發行後總股本的15％，北京經濟日報估算，最高募資規模可望突破人民幣350億元（約新台幣1,500億元）。

據中國基金報報導，京滬高鐵11月4日已收到中國證監會關於公司招股書的反饋意見。證監會質疑，京滬高鐵是中國最繁忙高鐵線路，一年發送旅客近2億人次，但招股書卻顯示京滬高鐵只有67名員工，其中25人還是借調。

報導稱，京滬高鐵總資產達人民幣1,871億元，只有67名員工，等於人均管理資產近人民幣28億元（約新台幣120億元）。

證監會因此詢問京滬高鐵，將主營業務定位為高鐵旅客運輸是否準確？證監會甚至要求說明，是否實際上為資產管理公司而非高鐵旅客運輸公司。

中國基金報指出，這是因為京滬高鐵僅擁有高鐵線路、車站等資產，高鐵列車、列車長、乘務人員均屬鐵路局，高鐵旅客運輸實際上是委託給鐵路局，其營收主要是收取高鐵票款和收取其他高鐵路線列車使用京滬高鐵路線的「過路費」，兩者約各占50%。

報導稱，儘管從財報看，京滬高鐵營收和獲利都不錯。今年前三季，營收達人民幣250.02億元，淨利潤95.2億元。但收入約50%來自關聯方，成本更有60%左右來自關聯方的鐵路局。

京滬高鐵委託鐵路局協助旅客運輸，主要是委託北京鐵路局、濟南鐵路局、上海鐵路局，但北京鐵路局和濟南鐵路局者去年分別虧損人民幣61.39億元、6.72億元。

證監會也關切，京滬高鐵與計畫興建的京滬高鐵二線未來競爭關係。證監會提問，「公司現有業務目前是否已基本達到飽和狀態，未來增長空間是否已相對有限？」「京滬高鐵二線是否可能對現有業務形成重大同業競爭關係？」

號稱大陸最賺錢高鐵路線的京滬高鐵，IPO招股書面臨中國證監會諸多質問。（新華社）
號稱大陸最賺錢高鐵路線的京滬高鐵，IPO招股書面臨中國證監會諸多質問。（新華社）
分享

高鐵人民幣北京

相關新聞

遼寧1銀行爆擠兌 官闢謠：錢安全

2019-11-07 13:28

大火嚴重損毀 大陸文物專家將參與巴黎聖母院修復

2019-11-07 12:20

陸版誠品「被關門」 官方稱違建 其實原因是…

2019-11-07 11:00

茗川世府生態茶農合作社 規模化經營

2019-11-07 03:08

粵港澳大灣區 故宮文物「活」起來

2019-11-07 03:08

廣東涉黃案 今年前10月拘留7770人

2019-11-07 03:07

科技特派員 助新疆脫貧

2019-11-07 03:03

絲路文化行 相約在雅典

2019-11-07 03:03

「被家暴到掉門牙」女教師墜樓亡...警稱自殺 夫千字文自清

2019-11-06 21:07

投資失利？大陸前富豪兒子欠債6.6億元

2019-11-06 21:05

1片賣200…「香榭落葉」竟非來自法國

2019-11-06 16:31

領導要求「看不見1片樹葉」 環衛工只好這樣…

2019-11-06 16:30

全球前20美書店 北京「老書蟲」被迫熄燈

2019-11-06 13:50

最醜建築砸1300萬 昆山「巨型螃蟹」拆了

2019-11-06 13:48

進博會亮晶晶 金鑽馬桶128萬美元

2019-11-06 13:46

機長把妹邀女友進駕駛艙 代價有多慘痛？

2019-11-06 13:15

網上發表辱華言論 中科院一外籍雇員迅速遭停職

2019-11-06 09:15

四川德陽石林谷 比美「羚羊峽谷」

2019-11-06 00:18

3820萬 新疆鐵路人數再創新高

2019-11-06 00:18

一次性消費用品 浙江年底起限用

2019-11-06 00:18

濟南蝎子山紅配綠 一山雙色

2019-11-06 00:17

父因她追星自殺亡 劉德華狂粉12年後說「後悔了」

2019-11-05 16:52

防遊客跳崖 峨眉山裝「防輕生」玻璃牆

2019-11-05 15:56

北京整頓違建 知名書店老書蟲被迫結束營業

2019-11-05 15:45

運輸縮短5天！ 中德快捷鐵路貨運 開通

2019-11-05 01:57

保護陸客 10警赴義聯合巡邏

2019-11-05 01:55

正妹進飛機駕駛艙開心比YA 機長慘遭終身停飛

2019-11-05 01:55

港網民發起 「七區緊急行街」 防暴警戒備

2019-11-03 14:28
看更多

熱門文章

無悔！正妹吃播一年身材大走樣 狂胖30公斤尖下巴消失

2019-11-07 10:54

陸版誠品「被關門」 官方稱違建 其實原因是…

2019-11-07 11:00

肯定加拿大「有錯就改」 大陸恢復加國豬肉進口

2019-11-06 16:59

任正非：區塊鏈在量子計算面前不值一提

2019-11-06 19:26

「被家暴到掉門牙」女教師墜樓亡...警稱自殺 夫千字文自清

2019-11-06 21:07

八點檔？面試竟遇前女友 男求復合結局惹哭眾人

2019-11-07 13:04

劉憶如：全球陷入負利率 退休族、存款族衝擊最大

2019-11-06 21:34

開槍沒人性？陳百祥杜汶澤辯論反送中 逾170萬人觀戰

2019-11-06 16:46

港中聯辦：香港暴力正從打砸搶燒走向殺人害命

2019-11-07 09:35

港中大畢業禮 學生戴口罩遊行 陸生突亮刀

2019-11-07 11:09

任正非：Mate 30沒有預裝谷歌系統 但銷售量還是很好

2019-11-06 21:15

論科技差距 任正非：美國在頂峰 中國在山腳下

2019-11-06 21:18

誤寫「流產7次早產24次」鬧家庭革命 醫院只願賠她2隻雞

2019-11-07 09:44

陸恢復進口加拿大豬牛肉 陸：肯定加國有錯就改

2019-11-06 22:26

投資失利？大陸前富豪兒子欠債6.6億元

2019-11-06 21:05

26條惠台措施持續發酵 台灣政壇反應激烈

2019-11-06 19:40

外長吳釗燮：如經濟差威脅中共合法性 兩岸恐軍事衝突

2019-11-07 13:59

廣東涉黃案 今年前10月拘留7770人

2019-11-07 03:07

遼寧營口沿海銀行爆發擠兌 官方澄清「錢是安全的」

2019-11-07 09:12

韓正見林鄭月娥 要求「三權」合作止暴

2019-11-06 23:41

大陸惠台措施 翁章梁：台灣人才往大陸去是大問題

2019-11-07 13:15

「雙11」將至 近八成大陸消費者將抵制美國貨

2019-11-06 22:01

髮遮眼、戴口罩遭指「港獨」 容祖兒IG滅火：熱愛祖國

2019-11-06 17:12

對台26條措施 李大維：效果有限 還有威脅更大的

2019-11-07 11:00

中港反修例沖突：夾在中間的在港中國居民

2019-11-06 19:28

2019中國富豪榜 馬雲身價1.18兆元 蟬聯首富

2019-11-07 12:00

墜樓科大生傳有腦死跡象 警疑他誤判發生意外

2019-11-06 17:12

馬克宏會習近平：香港議題需對話

2019-11-06 23:56

機構估：未來15年大陸GDP均速4.4% 人民幣匯率5.58

2019-11-07 14:04

新華社：中美防長通話 涉台港議題

2019-11-07 00:01

陸對台26條 陳水扁：笑裡藏刀的買台26條措施

2019-11-07 08:40

港議員何君堯遇襲受傷 建制派集體現身譴責

2019-11-06 23:51

領導要求「看不見1片樹葉」 環衛工只好這樣…

2019-11-06 16:30

大陸推26條 海基會：台商會多面向思考

2019-11-07 00:06

高盛預期 大陸經濟明年「保6」無望

2019-11-07 10:51

重啟融資通道 陸在巴黎發歐元債

2019-11-06 23:54

「禁蒙面」滿月 逾千「V煞」示威 警水炮鎮壓逮7人

2019-11-06 17:09

人民幣中間價創3個月新高 但即期匯率又「破7」

2019-11-07 10:32

大火嚴重損毀 大陸文物專家將參與巴黎聖母院修復

2019-11-07 12:20

海基會：對台26條有明顯政治意圖

2019-11-06 18:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top