京滬高鐵IPO遭質疑 正式員工竟只有42人
連接北京與上海的京滬高鐵被視為全球高鐵營運典範，通車三年就獲利，2018年淨利潤更高達人民幣102.48億元（約新台幣440億元）。不過，京滬高鐵A股上市公開說明書卻面臨中國證監會諸多質問，包括，如此龐大的公司正式員工竟然只有42人。
京滬高鐵貫通北京、天津、上海三大直轄市和河北、山東、安徽、江蘇四省，全長1,318公里，2008年4月18日動工興建，2011年6月30日即全線通車。京滬高鐵公司前董事長蔡慶華早前曾在《人民鐵道》撰文稱，京滬高鐵2014年第3季即轉虧為盈。
通車三年就獲利，之後還能年年大賺，讓京滬高鐵成為全球高鐵營運奇蹟。今年10月22日，京滬高鐵正式提出上市申請。根據招股書披露的訊息，京滬高鐵預計發行股份占發行後總股本的15％，北京經濟日報估算，最高募資規模可望突破人民幣350億元（約新台幣1,500億元）。
據中國基金報報導，京滬高鐵11月4日已收到中國證監會關於公司招股書的反饋意見。證監會質疑，京滬高鐵是中國最繁忙高鐵線路，一年發送旅客近2億人次，但招股書卻顯示京滬高鐵只有67名員工，其中25人還是借調。
報導稱，京滬高鐵總資產達人民幣1,871億元，只有67名員工，等於人均管理資產近人民幣28億元（約新台幣120億元）。
證監會因此詢問京滬高鐵，將主營業務定位為高鐵旅客運輸是否準確？證監會甚至要求說明，是否實際上為資產管理公司而非高鐵旅客運輸公司。
中國基金報指出，這是因為京滬高鐵僅擁有高鐵線路、車站等資產，高鐵列車、列車長、乘務人員均屬鐵路局，高鐵旅客運輸實際上是委託給鐵路局，其營收主要是收取高鐵票款和收取其他高鐵路線列車使用京滬高鐵路線的「過路費」，兩者約各占50%。
報導稱，儘管從財報看，京滬高鐵營收和獲利都不錯。今年前三季，營收達人民幣250.02億元，淨利潤95.2億元。但收入約50%來自關聯方，成本更有60%左右來自關聯方的鐵路局。
京滬高鐵委託鐵路局協助旅客運輸，主要是委託北京鐵路局、濟南鐵路局、上海鐵路局，但北京鐵路局和濟南鐵路局者去年分別虧損人民幣61.39億元、6.72億元。
證監會也關切，京滬高鐵與計畫興建的京滬高鐵二線未來競爭關係。證監會提問，「公司現有業務目前是否已基本達到飽和狀態，未來增長空間是否已相對有限？」「京滬高鐵二線是否可能對現有業務形成重大同業競爭關係？」
留言