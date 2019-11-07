遼寧1銀行爆擠兌 官闢謠：錢安全

2019-11-07 13:28 世界日報 北京7日電



遼寧省營口沿海銀行6日發生大批儲戶前往銀行擠兌事件。 (取材自微博) 分享 facebook

受網傳財務危機消息影響，遼寧省營口沿海銀行6日發生大批儲戶前往銀行擠兌事件。營口開發區公安局當天在微博發表聲明，強調「錢是安全的」，試圖向儲戶保證銀行的財務狀況。

美國之音報導，營口開發區公安局稱，由於「網上盛傳關於營口沿海銀行深陷財務危機的不實謠言，導致大批儲戶前往銀行兌現」，不但造成銀行營業秩序紊亂，還使周邊治安出現不穩定因素。

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遼寧省營口沿海銀行6日發生大批儲戶前往銀行擠兌事件。 (取材自微博) 分享 facebook

據報導，公安局還說，已將一名涉嫌擾亂公共秩序的帶頭鬧事者帶回公安局調查處理，將嚴厲打擊「散播謠言」和「尋釁滋事」的行為。對於網上公開散播謠言的張某等四人則依法給予治安拘留。

遼寧省營口沿海銀行6日發生大批儲戶前往銀行擠兌事件。 (取材自微博) 分享 facebook

營口開發區公安局更呼籲廣大群眾：「不信謠，不傳謠，不發布任何不實信息和言論，開發區公安局將依法對此類違法行為進行嚴肅處理。」

與此同時，營口市政府在一份公告中對儲戶說：「大家的錢在營口沿海銀行是安全的，存取是自由的。」營口市政府還表示，營口沿海銀行資金充足，經營管理狀況良好。

報導稱，這已是中國近期發生的第二起銀行擠兌事件。河南伊川農商行一名主要負責人日前被帶走問話後，引發儲戶恐慌，進而爭先恐後地前往銀行取現。

網上對此議論紛紛，有自稱營口本地網友說：「剛接孩子放學，看見沿海銀行都是人」，還有網友稱「取錢是正當儲戶權益」質疑公安局「闢謠」公告。另有網友認為，「一旦有造謠或真的銀行問題，那就是擠兌從而觸發系統性風險。（民眾）素質教育需要加大。」

此外，報導引述路透指出，今年早些時候，由於中國經濟增長放緩至近30年來的最低點，政府罕見地接管當時鮮為人知的內蒙包商銀行，並對錦州銀行和濟南的恆豐銀行進行了政府救助，這再次引發了人們對中國數百家小型銀行真實財政狀況的擔憂。

第一財經報導，營口沿海銀行成立於2010年12月，是在原四家城市信用社基礎上，由海航酒店控股集團有限公司等九家企業法人發起設立的股份制商業銀行。截至去年末，營口沿海銀行註冊資本為人民幣20.5億（約2.9億美元），海航酒店控股集團持股比率14.63%。