大火嚴重損毀 大陸文物專家將參與巴黎聖母院修復

2019-11-07 12:20 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ／即时即時報導



巴黎聖母院今年4月不幸發生大火嚴重損毀。據人民日報報導，根據中法兩國於6日簽署的「關於落實雙方在文化遺產領域合作的聯合聲明」，中國專家將參與巴黎聖母院修復工作。

中國文化遺產研究院院長柴曉明表示，這將是中國文物保護專業人員第一次進入歐洲、第一次進入世界遺產保護大國開展文物修復工作。

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聖母院是巴黎最具代表性的歷史古蹟與宗教場所，在法國人心目中具有無可取代的地位。今年4月15日因大火嚴重損毀後，法國總統馬克宏就表示，重建聖母院是「法國命運的一部分」。

法國對巴黎聖母院修復工作及國際合作對象選擇極其慎重，對於何以願意與中國合作，柴曉明說，「法方對中方文物保護的專業技術和能力水準是有充分了解的，雙方也是彼此信任的。此外，我們有修復經受各種災害的文物古跡的豐富經驗。」

柴曉明表示，尤其是中國對木質、玻璃、石質等材質的文物保護和修復有著較高的理論研究和實踐水準，中國在技術方面可以提供有力的支援；在人才方面，中方既有受過良好訓練的教授、博士、研究員等，能從整體上把握遺跡保護修復的人，也有大量優秀的工匠，他們都能為合作提供幫助。

根據大陸國家文物局官網消息，大陸國家文物局長劉玉珠和法國文化部長里斯特6日在北京簽署「關於落實雙方在文化遺產領域合作的聯合聲明」，為雙方開展巴黎聖母院修復和秦始皇陵兵馬俑保護研究合作作出框架安排。

環球網指出，2019年4月，巴黎聖母院發生火災後，中法文化遺產主管部門間就多次函件來往，討論合作設想，最終確定選取巴黎聖母院和秦始皇陵兵馬俑兩處世界文化遺產分別開展修復和保護研究合作。

劉玉珠表示，「巴黎聖母院是法蘭西文明的重要象徵，是人類文明的傑出瑰寶，其火災後修復工作受到法方的高度重視和國際社會的高度關注。秦始皇陵兵馬俑是享有國際盛譽的中國文化遺產，在多年的兵馬俑保護修復和研究工作中，中方積累了豐富的文物保護與國際合作經驗。」