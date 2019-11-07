絲路文化行 相約在雅典
2019-11-07 03:03聯合報 大陸新聞中心／綜合報導
由大陸國務院新聞辦公室和大陸駐希臘大使館共同主辦的「相約千年．魅力絲路文化行」活動，當地時間5日晚在希臘首都雅典舉行。
據中新社報導，大陸國新辦人權事務局副局長任向群、希臘社保部副部長米達拉基斯、大陸駐希臘大使館代辦王強等各界人士出席當晚的活動。
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任向群在致辭中說，大陸國家主席習近平4日與希臘總理米佐塔基斯在上海會晤。此時，在雅典舉辦「相約千年．魅力絲路文化行」活動，有著特別的意義。希臘是陸上和海上絲綢之路的重要交匯點，也是歐洲國家同中國開展互利合作和共建一帶一路的典範。中希兩國雖相距遙遠，但都有追求和平、發展的信念，都有建設美好世界的使命擔當。
希臘社保部副部長米達拉基斯致辭高度評價希中關係，指出兩國關係不僅是政治經濟層面的合作，更是兩個歷史文化深厚的國家之間互信互助。
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