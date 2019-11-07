科技特派員 助新疆脫貧
2019-11-07 03:03聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導
據新華社報導，透過推廣新技術、引進新品種、引導貧困戶加入創新創業項目，自2002年建立「科技特派員」制度以來，新疆已有越來越多的農業科技特派員前赴貧困地區工作。
新疆維吾爾自治區科技廳表示，新疆科技特派員已擴展至13個地州市（克拉瑪依除外）的87個縣市區，實現南疆四地州22個深度貧困縣貧困村全覆蓋，為脫貧提供科技支撐。
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據統計，截至目前，新疆8,000餘名科技特派員累計推廣新技術1,824項，引進新品種1,925個，有553人領辦、創辦農業企業或組建經濟合作組織以及專業協會，直接參與科技特派員項目的農戶近46萬戶，實現增收農民34萬戶；培訓農民271萬人次，發放技術資料130萬份，安置就業10.9萬人。
報導稱，新疆於2002年啟動科技特派員制度試點工作，2007年開始在全疆推行科技特派員制度。近年來通過不斷完善科技特派員制度體系和政策環境，雙向選派精準對接、市場化激勵機制等創新措施相繼推出，並不斷加大財政投入。其中，僅2018年財政投入就達到人民幣2,000萬元。
新疆維吾爾自治區科技廳提出，今後將努力實現科技特派員在全疆35個貧困縣全覆蓋，同時持續向南疆四地州傾斜。
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