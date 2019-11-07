廣東涉黃案 今年前10月拘留7770人
2019-11-07 03:07聯合報 大陸新聞中心／綜合報導
廣東省公安廳6日通報，今年1至10月，廣東警方在「颶風2019」專項行動中共破獲涉黃案件3,030多起，刑事拘留7,770餘人。
中新社報導，在專項行動中，廣東警方重拳打擊卡片招嫖、站街招嫖、場所賣淫等涉黃違法犯罪活動，重點打擊組織者、經營者、獲利者和幕後「保護傘」。
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其中，今年7月，廣東佛山警方對中國公安部督辦的「5·28」跨境組織賣淫團夥專案開展收網行動，在廣東佛山、廣州、東莞、江門、惠州和湖南永州等地共抓獲該涉黃團夥成員182人（包括外籍賣淫女3名），其中刑事拘留90人、行政拘留56人。
據警方介紹，這個跨境組織賣淫團夥以張某為首，其糾集團夥成員共十餘人，主要活躍在佛山市南海區，通過派發卡片、微信群聊、朋友圈發布招嫖信息等方式開展組織賣淫活動。
今年8月，廣東陽江警方搗毀一個特大組織賣淫團夥，搗毀組織賣淫窩點6個，抓獲違法犯罪嫌疑人100餘名，其中刑事拘留43人、行政拘留56人，查獲手機、電腦、賬本、避孕套及涉黃場所應對警方檢查、用於通風報信的報警設施（信號燈）、「教程」等涉案物品。 報導稱，該團夥以王某為首，自今年初設立興某健康科技集團有限公司，經營、管理6家沐足城，涉嫌招募、組織賣淫女從事賣淫活動，以每次人民幣100多元至800多元的價格向顧客提供色情服務，涉案金額500多萬元。
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