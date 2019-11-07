親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
大陸對台26措施
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

粵港澳大灣區 故宮文物「活」起來

2019-11-07 03:08聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

光影流動、視覺上還原立體空間……走進「清明上河圖3.0」數字藝術展，一幅近5公尺高、30多公尺長的「清明上河圖」巨幅動態高清投影呈現在眼前，使觀眾彷彿置身於繁華的汴京，一觀「兩岸風煙天下無」的人文盛景。

新華社指出，作為2019廣州文交會開幕系列活動的「清明上河圖3.0」數字藝術展．廣州展5日啟動，通過全新的數字科技與藝術語言相結合，全方位、多角度解讀「清明上河圖」，吸引了不少媒體的目光。

報導稱，事實上，在文化產業中引入科技元素早已有諸多實踐。借助先進的技術手段，許多原本陳列在博物館或平時難以接觸到的文化展品紛紛「飛入尋常百姓家」，為人們帶來了可聽、可看、可感等豐富生動的體驗。

北京故宮學院院長單霽翔在主題論壇上分享道，通過科學技術手段的應用，很多「沉睡」在故宮的文物都「活」了起來，人們足不出戶就可通過網頁、手機App等方式進行全方位觀賞，一些為文物專門研發的App更是為觀眾帶來了良好的交互體驗。

根據介紹，此次文交會希望通過「文化科技融合」的主線，聚合高端的要素，推動粵港澳大灣區文化產業合作、人文交流、文化傳播等，搭建全國性的文化創意產業交流合作平台。

中國人民大學文化創意研究所所長金元浦表示，粵港澳大灣區文化產業的轉型升級重點在於走向跨界融合的創意經濟，其中，以科技創新為根本的創意產業是核心。

金元浦說，「在5G發展的背景下，打破文化產業和科技創新的鴻溝，將先進的科學技術和深厚的文化底蘊結合起來，雙輪驅動，為粵港澳大灣區的發展插上新的翅膀。」

北京故宮文物

相關新聞

茗川世府生態茶農合作社 規模化經營

2019-11-07 03:08

廣東涉黃案 今年前10月拘留7770人

2019-11-07 03:07

科技特派員 助新疆脫貧

2019-11-07 03:03

絲路文化行 相約在雅典

2019-11-07 03:03

「被家暴到掉門牙」女教師墜樓亡...警稱自殺 夫千字文自清

2019-11-06 21:07

投資失利？大陸前富豪兒子欠債6.6億元

2019-11-06 21:05

1片賣200…「香榭落葉」竟非來自法國

2019-11-06 16:31

領導要求「看不見1片樹葉」 環衛工只好這樣…

2019-11-06 16:30

全球前20美書店 北京「老書蟲」被迫熄燈

2019-11-06 13:50

最醜建築砸1300萬 昆山「巨型螃蟹」拆了

2019-11-06 13:48

進博會亮晶晶 金鑽馬桶128萬美元

2019-11-06 13:46

機長把妹邀女友進駕駛艙 代價有多慘痛？

2019-11-06 13:15

網上發表辱華言論 中科院一外籍雇員迅速遭停職

2019-11-06 09:15

四川德陽石林谷 比美「羚羊峽谷」

2019-11-06 00:18

3820萬 新疆鐵路人數再創新高

2019-11-06 00:18

一次性消費用品 浙江年底起限用

2019-11-06 00:18

濟南蝎子山紅配綠 一山雙色

2019-11-06 00:17

父因她追星自殺亡 劉德華狂粉12年後說「後悔了」

2019-11-05 16:52

防遊客跳崖 峨眉山裝「防輕生」玻璃牆

2019-11-05 15:56

北京整頓違建 知名書店老書蟲被迫結束營業

2019-11-05 15:45

運輸縮短5天！ 中德快捷鐵路貨運 開通

2019-11-05 01:57

保護陸客 10警赴義聯合巡邏

2019-11-05 01:55

正妹進飛機駕駛艙開心比YA 機長慘遭終身停飛

2019-11-05 01:55

全球17年來首見 陸研發阿茲海默症新藥問世

2019-11-04 16:04

這樣也送？ 外賣員登泰山送水果：就當鍛鍊身體

2019-11-04 14:34

南航載143名乘客起落架故障急煞 乘客驚：聞到輪胎燒焦

2019-11-04 14:28

新「豬周期」勢頭猛 中南海壓力大

2019-11-04 14:26

缺席四中全會 港媒爆：重慶副書記任學鋒離奇去世

2019-11-04 09:38

港網民發起 「七區緊急行街」 防暴警戒備

2019-11-03 14:28
看更多

熱門文章

機長把妹邀女友進駕駛艙 代價有多慘痛？

2019-11-06 13:15

對台26條 律師：常玉當年申請中國護照下場很慘

2019-11-06 11:52

香港親中派議員何君堯遇襲被砍 送院時清醒

2019-11-06 09:58

肯定加拿大「有錯就改」 大陸恢復加國豬肉進口

2019-11-06 16:59

「被家暴到掉門牙」女教師墜樓亡...警稱自殺 夫千字文自清

2019-11-06 21:07

網上發表辱華言論 中科院一外籍雇員迅速遭停職

2019-11-06 09:15

央視主播喊「灣灣回家」 洪慈庸：台灣人已經在自己家

2019-11-06 11:14

任正非：區塊鏈在量子計算面前不值一提

2019-11-06 19:26

劉憶如：全球陷入負利率 退休族、存款族衝擊最大

2019-11-06 21:34

人民幣走強 陸央行：國際資金持續湧入人民幣資產

2019-11-06 15:03

印度退出RCEP 陸商務部：印度與其他15方都存在問題

2019-11-06 12:16

陸發布惠台26條 民眾黨中央委員：何不也設惠陸要點？

2019-11-06 08:51

資金外逃壓力緩和 中國人行政策彈性大增

2019-11-06 09:22

任正非：Mate 30沒有預裝谷歌系統 但銷售量還是很好

2019-11-06 21:15

論科技差距 任正非：美國在頂峰 中國在山腳下

2019-11-06 21:18

投資失利？大陸前富豪兒子欠債6.6億元

2019-11-06 21:05

開槍沒人性？陳百祥杜汶澤辯論反送中 逾170萬人觀戰

2019-11-06 16:46

中法元首會談 習近平稱：中法要展現大國擔當

2019-11-06 15:37

陸恢復進口加拿大豬牛肉 陸：肯定加國有錯就改

2019-11-06 22:26

最醜建築砸1300萬 昆山「巨型螃蟹」拆了

2019-11-06 13:48

26條惠台措施持續發酵 台灣政壇反應激烈

2019-11-06 19:40

未來兩岸機器人 將有共通標準

2019-11-06 11:29

重啟歐元融資通道 大陸在巴黎發行歐元主權債券

2019-11-06 12:24

對台26條 台企聯會長：越來越朝國民待遇方向發展

2019-11-06 11:25

韓正見林鄭月娥 囑託帶領香港管治團隊再出發

2019-11-06 12:05

人民幣階段性彈升 兌美元中間價6日大漲305個基點

2019-11-06 09:48

防跳崖 峨眉山蓋玻璃牆、水泥護欄 遊客傻眼

2019-11-06 13:51

「仍無畏無懼」港建制派議員何君堯遭砍送醫後發文

2019-11-06 13:16

「雙11」將至 近八成大陸消費者將抵制美國貨

2019-11-06 22:01

台版陳同佳案 法務部長蔡清祥：檢警積極聯繫香港

2019-11-06 11:26

領導要求「看不見1片樹葉」 環衛工只好這樣…

2019-11-06 16:30

民進黨團批對台26條：包藏禍心 禍台惠中方案

2019-11-06 12:07

墜樓科大生傳有腦死跡象 警疑他誤判發生意外

2019-11-06 17:12

滴滴順風車復活 11月下旬陸續在大陸7城上架試運營

2019-11-06 14:00

髮遮眼、戴口罩遭指「港獨」 容祖兒IG滅火：熱愛祖國

2019-11-06 17:12

陸惠台26條影響台商回流？經部：2周內提因應之道

2019-11-06 14:17

廣東警察生3胎丟工作 受訪失態：活44歲沒哭過

2019-11-06 14:47

中港反修例沖突：夾在中間的在港中國居民

2019-11-06 19:28

全球前20美書店 北京「老書蟲」被迫熄燈

2019-11-06 13:50

反送中動盪 傳北京出手調整大灣區規劃香港地位

2019-11-06 11:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top