粵港澳大灣區 故宮文物「活」起來

2019-11-07 03:08 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



光影流動、視覺上還原立體空間……走進「清明上河圖3.0」數字藝術展，一幅近5公尺高、30多公尺長的「清明上河圖」巨幅動態高清投影呈現在眼前，使觀眾彷彿置身於繁華的汴京，一觀「兩岸風煙天下無」的人文盛景。

新華社指出，作為2019廣州文交會開幕系列活動的「清明上河圖3.0」數字藝術展．廣州展5日啟動，通過全新的數字科技與藝術語言相結合，全方位、多角度解讀「清明上河圖」，吸引了不少媒體的目光。

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報導稱，事實上，在文化產業中引入科技元素早已有諸多實踐。借助先進的技術手段，許多原本陳列在博物館或平時難以接觸到的文化展品紛紛「飛入尋常百姓家」，為人們帶來了可聽、可看、可感等豐富生動的體驗。

北京故宮學院院長單霽翔在主題論壇上分享道，通過科學技術手段的應用，很多「沉睡」在故宮的文物都「活」了起來，人們足不出戶就可通過網頁、手機App等方式進行全方位觀賞，一些為文物專門研發的App更是為觀眾帶來了良好的交互體驗。

根據介紹，此次文交會希望通過「文化科技融合」的主線，聚合高端的要素，推動粵港澳大灣區文化產業合作、人文交流、文化傳播等，搭建全國性的文化創意產業交流合作平台。

中國人民大學文化創意研究所所長金元浦表示，粵港澳大灣區文化產業的轉型升級重點在於走向跨界融合的創意經濟，其中，以科技創新為根本的創意產業是核心。

金元浦說，「在5G發展的背景下，打破文化產業和科技創新的鴻溝，將先進的科學技術和深厚的文化底蘊結合起來，雙輪驅動，為粵港澳大灣區的發展插上新的翅膀。」