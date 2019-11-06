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投資失利？大陸前富豪兒子欠債6.6億元

2019-11-06 21:05聯合報 記者蔡敏姿／即時報導

大陸前首富、萬達集團創辦人王健林之子王思聰，被北京市第二中級人民法院列為被執行人，欠債約人民幣1.5億元（約新台幣6.6億元）。此消息今（6）日登上微博熱搜。網友調侃，王思聰身家人民幣數十億元，這點錢是還的起，但在商場失了面子。

人民法院報官方微博表示，經核實，王思聰確有在北京市第二中級人民法院作為被執行人的執行案件，於11月4日立案執行，但暫未對王思聰本人採取限制高消費及納入失信被執行人名單等強制措施。王思聰僅為被執行人而非失信被執行人。

王思聰的處境顯然不樂觀，每日經濟新聞報導，一向在微博活躍的王思聰已經將微博設置為半年可見，這半年來沒有發布一條訊息。

王思聰是大連萬達集團董事長王健林的獨子，北京普思投資有限公司董事長、IG電子競技俱樂部創始人、大連萬達集團董事。

據悉，2009年王健林對外表示王思聰不願接手萬達管理，因此給王思聰人民幣5億元，任其發展；而王思聰成立普思資本，在投資領域頻頻有斬獲。2016年，王思聰以人民幣60億元的身價，排在「80後財富繼承富豪榜」第11位。

分析稱，司法糾紛集中在王思聰投資的熊貓直播項目上，今年3月宣布破產。截至目前，普思資本投資事件累計87起，投資項目包括毒App、樂視體育、網魚網咖、大眾點評、笑果文化等。數據顯示，2015年至2017年，是普思資本的投資高峰，累計投資48筆；但2019年至今，僅六起公開投資事件。

天眼查數據顯示，王思聰目前在九家公司擔任法定代表人，在33家公司擔任股東，在34家公司擔任高管，對108家企業擁有實際控制權。

值得一提的是，「被執行人」和「失信被執行人」是兩種不同的概念。「被執行人」是指在法定的上訴期滿后，或終審判決作出后，拒不履行法院判決或仲裁裁決的當事人。在法院對於民事訴訟判決原告勝訴后，被告在賠償問題上的法定時間內未完成判決書上所規定的賠償金額而被法院強制執行賠償，則稱該被告為本次強制執行的被執行人。

「失信被執行人」是指被執行人具有履行能力而不履行生效法律文書確定的義務，俗稱「老賴」。北京市第二中級人民法院表示，王思聰雖被列為被執行人，但只要主動履行還款，便不會被列入失信人名單。

萬達集團創辦人王健林（右）之子王思聰（左），被北京市第二中級人民法院列為被執行人...
萬達集團創辦人王健林（右）之子王思聰（左），被北京市第二中級人民法院列為被執行人，欠債約人民幣1.5億元。照片／百度圖庫
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萬達集團創辦人王健林之子王思聰，被北京市第二中級人民法院列為被執行人，欠債約人民...
萬達集團創辦人王健林之子王思聰，被北京市第二中級人民法院列為被執行人，欠債約人民幣1.5億（約新台幣6.6億元）。照片／百度截圖
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北京人民幣王健林

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