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「被家暴到掉門牙」女教師墜樓亡...警稱自殺 夫千字文自清

2019-11-06 21:07香港01 記者伍梓榮／報導

何洋生前疑被丈夫家暴，連門牙都被打掉。（微博圖片）
何洋生前疑被丈夫家暴，連門牙都被打掉。（微博圖片）
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8月28日四川巴中一名26歲舞蹈教師墮樓身亡，公安日前公布死者屬自殺不立案調查。這件墮樓案網民議論紛紛，事發時傳媒透露死者何洋疑曾被丈夫家暴，凌晨在電梯與夫爭執互毆，被拳打胸、臉，連其門牙都打掉，其後才從窗戶墮樓身亡。公安最新公布中未提案件細節，惟死者家人和網民都質疑另有內情，死者丈夫其後發千字文否認曾家暴妻子，重申妻子墮樓時曾作救援，後對方鬆手才墮下，並強調已通過警方測謊儀，證明自己的清白。

據巴中市公安局發的最新通報，8月27日晚何洋與34歲任職中學音樂教師的陳姓丈夫等一行4人在酒吧喝酒，翌日凌晨1時24分夫婦回家時因瑣事爭吵，兩人進入大廈電梯時，何女想在14樓離開被丈夫阻止，因而在電梯內互毆，令死者早前補好的牙齒也掉落，及後二人雙雙離開電梯再在走廊爭吵，過程中，何女翻越窗戶跳樓身亡。

公安調查後認為案件屬自殺，不會作刑事調查，又指網上瘋傳何女疑被家暴的照片，是她6月23日想跳樓，丈夫阻止時出現拉扯所致，而且何女身亡前，公安未接到何女及其親友報案求助。

何洋父親認為案件有可疑，質疑是過失殺人。（梨視頻截圖）
何洋父親認為案件有可疑，質疑是過失殺人。（梨視頻截圖）
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公安的說法和何女親友講法並不吻合，據何女閨蜜形容死者生前常被家暴，稱曾被丈夫按在地上「踩我頭髮、掐我脖子，我當時有想死的衝動」。何女父親坦言反對二人婚事，女兒婚後一年多的日子內曾3次被家暴，第一次被打甩牙齒，要向同事謊稱騎電單車摔倒。第二次大腿出現瘀青，頸上有清晰抓痕，家屬甚至提供她與閨蜜的錄音，何洋稱自己餵狗時狗吐了一地，因此與丈夫發生衝突，丈夫要她滾，當時就覺得「好想去死，好想從樓上跳下去」。

第三次就是何洋死前被打掉牙，家屬稱何洋墮樓後半小時，陳男曾致電交代，何父問及何洋具體情況，但陳男表示不知道。家屬知道出事後，發現何洋袋子被翻過，她穿戴的項鍊、首飾不翼而飛。更令何女家人不解的，是墮樓現場有一堆樹葉、滿牆腳印等，質疑陳男有過失殺人的嫌疑。

面對各方質疑，陳男發出一篇長達8000字的文章回應，他說妻子身上沒有瘀傷，並附上其生前的素顏影片作證，而妻子身為舞蹈老師長年都穿短褲短袖，如果有被家暴同事會發現。至於妻子曾修補牙齒，他稱其牙齒是醉酒後摔倒才崩掉的，而親戚說她被打斷肋骨更加是造謠，妻子舞蹈課上到7月底，還參加了3次考試，肋骨斷了不可能上場。

至於網傳被家暴，何洋腿上有瘀青，陳男解釋有次老婆喝醉想跳樓，自己阻止時出現拉扯所致，形容妻子和閨蜜的談話「提到家暴是吵架後情緒發泄」，而其閨獨沒向他求證。

公安的通報沒有交代案件細節，陳男就表示事發前兩人都喝了酒，的確發生了矛盾，妻子是自己踩到花盆翻到窗外，「我過去拉住她的手，但是欄杆很高，抵着胸根本用不上勁，再加上當時手有汗，根本拉不起，可能是幾秒或者10秒，她主動鬆脫我的手就掉下去了」，聲稱檢屍時除了牙齒及跳樓造成的傷痕，沒有其他毆打傷痕，更強調自己通過了警方的測謊儀，證明說法真確。陳男續稱妻子家屬向他索賠逾百萬人民幣，對自己家人造成很大影響，父親因心臟病住院。

何洋的丈夫發了千字文，解釋自己沒有家暴，妻子是自己鬆手掉下去等。（梨視頻截圖）
何洋的丈夫發了千字文，解釋自己沒有家暴，妻子是自己鬆手掉下去等。（梨視頻截圖）
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文章授權轉載自《香港01》

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