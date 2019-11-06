1片賣200…「香榭落葉」竟非來自法國

2019-11-06 16:31 世界日報 中國新聞組╱北京6日電



「禮物不需挑最貴，只要香榭的落葉…」，出自歌星周杰倫的一句歌詞，近日被一些商家「盯上」牟利。有商家將法國梧桐葉裝裱在相框或禮盒內，取名「香榭的落葉」在網上出售，售價超過200元（人民幣，下同，約28美元）。然而，媒體揭露其中暗藏諸多「貓膩」，這些「昂貴」的落葉無經過相關安全檢疫，也並非來自法國。

北京青年報報導，取名為「香榭的落葉」產品，單片價格從119.5元至158元不等。在產品介紹頁面，商家大多「蹭」周杰倫新歌熱度，將那句「禮物不需挑最貴，只要香榭的落葉」的歌詞作為商品備註，不斷強調落葉「來自法國香榭麗舍（大街）」。

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據報導，商家多將單片落葉夾在相框中售賣；也有將落葉放入印有歌星畫像的明信片、照片，搭售CD製成禮盒出售，但售價比單片落葉至少高出100元。

有買家表示，自己是歌迷才會購買「香榭的落葉」禮盒，但拿到商品後，卻發現葉片上有汙漬、破損、蟲眼等情況。

在網售平台上隨機檢索「落葉」、「香榭的落葉」等關鍵詞，發現售賣同名產品的商家不在少數。

報導指出，實際詢問多名商家為何單片落葉售價高達百餘元？商家解釋稱，因為落葉「來自法國巴黎香榭麗舍大街」。但問及報關單等憑證卻直言「沒有」，而問及是否經過檢驗檢疫，商家都含混其詞，僅口頭保證不會有病蟲害等。

對此，海關相關人員表示，從國外進口的落葉一般需要經過檢驗檢疫，「以防有病蟲害」。經過檢驗檢疫的（落葉）貨物，都會有顯示其是否合格的憑證。

中科院昆明植物研究所科研人員表示，未經檢驗檢疫的落葉，「經常會附著一些蟲卵或者病原菌，它們有潛在的危害性」，強調「未經檢疫的國外落葉還有可能攜帶病菌，除了可能會入侵當地生態系統、影響農林業生產之外，人體接觸後也有可能造成健康風險。」