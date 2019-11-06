親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
大陸對台26措施
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

林志玲婚禮倒數12天 親曝婚宴地點選擇原因

澄清南港豪宅案 韓國瑜：我不是拿7200萬元來買房

1片賣200…「香榭落葉」竟非來自法國

2019-11-06 16:31世界日報 中國新聞組╱北京6日電

「禮物不需挑最貴，只要香榭的落葉…」，出自歌星周杰倫的一句歌詞，近日被一些商家「盯上」牟利。有商家將法國梧桐葉裝裱在相框或禮盒內，取名「香榭的落葉」在網上出售，售價超過200元（人民幣，下同，約28美元）。然而，媒體揭露其中暗藏諸多「貓膩」，這些「昂貴」的落葉無經過相關安全檢疫，也並非來自法國。

北京青年報報導，取名為「香榭的落葉」產品，單片價格從119.5元至158元不等。在產品介紹頁面，商家大多「蹭」周杰倫新歌熱度，將那句「禮物不需挑最貴，只要香榭的落葉」的歌詞作為商品備註，不斷強調落葉「來自法國香榭麗舍（大街）」。

據報導，商家多將單片落葉夾在相框中售賣；也有將落葉放入印有歌星畫像的明信片、照片，搭售CD製成禮盒出售，但售價比單片落葉至少高出100元。

有買家表示，自己是歌迷才會購買「香榭的落葉」禮盒，但拿到商品後，卻發現葉片上有汙漬、破損、蟲眼等情況。

在網售平台上隨機檢索「落葉」、「香榭的落葉」等關鍵詞，發現售賣同名產品的商家不在少數。

報導指出，實際詢問多名商家為何單片落葉售價高達百餘元？商家解釋稱，因為落葉「來自法國巴黎香榭麗舍大街」。但問及報關單等憑證卻直言「沒有」，而問及是否經過檢驗檢疫，商家都含混其詞，僅口頭保證不會有病蟲害等。

對此，海關相關人員表示，從國外進口的落葉一般需要經過檢驗檢疫，「以防有病蟲害」。經過檢驗檢疫的（落葉）貨物，都會有顯示其是否合格的憑證。

中科院昆明植物研究所科研人員表示，未經檢驗檢疫的落葉，「經常會附著一些蟲卵或者病原菌，它們有潛在的危害性」，強調「未經檢疫的國外落葉還有可能攜帶病菌，除了可能會入侵當地生態系統、影響農林業生產之外，人體接觸後也有可能造成健康風險。」

法國落葉！網售“香榭落葉”要價119元 取材自天貓
法國落葉！網售“香榭落葉”要價119元 取材自天貓
分享
法國落葉！網售“香榭落葉”要價119元 取材自天貓
法國落葉！網售“香榭落葉”要價119元 取材自天貓
分享

法國北京

相關新聞

領導要求「看不見1片樹葉」 環衛工只好這樣…

2019-11-06 16:30

全球前20美書店 北京「老書蟲」被迫熄燈

2019-11-06 13:50

最醜建築砸1300萬 昆山「巨型螃蟹」拆了

2019-11-06 13:48

進博會亮晶晶 金鑽馬桶128萬美元

2019-11-06 13:46

機長把妹邀女友進駕駛艙 代價有多慘痛？

2019-11-06 13:15

網上發表辱華言論 中科院一外籍雇員迅速遭停職

2019-11-06 09:15

四川德陽石林谷 比美「羚羊峽谷」

2019-11-06 00:18

3820萬 新疆鐵路人數再創新高

2019-11-06 00:18

一次性消費用品 浙江年底起限用

2019-11-06 00:18

濟南蝎子山紅配綠 一山雙色

2019-11-06 00:17

父因她追星自殺亡 劉德華狂粉12年後說「後悔了」

2019-11-05 16:52

防遊客跳崖 峨眉山裝「防輕生」玻璃牆

2019-11-05 15:56

北京整頓違建 知名書店老書蟲被迫結束營業

2019-11-05 15:45

運輸縮短5天！ 中德快捷鐵路貨運 開通

2019-11-05 01:57

保護陸客 10警赴義聯合巡邏

2019-11-05 01:55

正妹進飛機駕駛艙開心比YA 機長慘遭終身停飛

2019-11-05 01:55

全球17年來首見 陸研發阿茲海默症新藥問世

2019-11-04 16:04

這樣也送？ 外賣員登泰山送水果：就當鍛鍊身體

2019-11-04 14:34

南航載143名乘客起落架故障急煞 乘客驚：聞到輪胎燒焦

2019-11-04 14:28

新「豬周期」勢頭猛 中南海壓力大

2019-11-04 14:26

缺席四中全會 港媒爆：重慶副書記任學鋒離奇去世

2019-11-04 09:38

一單到底 中歐班列西安首發

2019-11-04 02:22

北京清華奪冠 台師大抱回亞軍

2019-11-04 02:20

深圳台灣創藝生活節 寶島味吃香

2019-11-04 02:19

台灣雕刻家林正發 雕出正能量

2019-11-04 02:19

德陽觀鳥 首批候鳥抵旌湖

2019-11-04 02:19

中俄雙子城氣墊船 公交化營運

2019-11-04 02:19

大陸文博會 向台灣文創人招手

2019-11-03 23:49

兩岸航拍交流 錄下美麗中山

2019-11-03 23:49

兩岸微流行／網路占卜 一年坑出一套房

2019-11-03 23:49

港網民發起 「七區緊急行街」 防暴警戒備

2019-11-03 14:28
看更多

熱門文章

偷拍「神仙博士美女老師」爆紅 網友一看照片道出殘酷現實

2019-11-05 20:30

對台26條 陸委會：領大陸護照將註銷戶籍

2019-11-06 00:28

【重磅快評】26項措施刨根 蔡英文團隊還顧著唱戲

2019-11-05 17:18

員工抱怨伙食 華為CEO叫他去「幫廚」 任正非幫腔

2019-11-05 17:10

對台26條 律師：常玉當年申請中國護照下場很慘

2019-11-06 11:52

18個鐵路局12個虧損 陸高鐵經營惹關注

2019-11-05 19:44

香港藝人辯論反送中 杜汶澤vs.陳百祥引關注

2019-11-05 22:31

香港親中派議員何君堯遇襲被砍 送院時清醒

2019-11-06 09:58

機長把妹邀女友進駕駛艙 代價有多慘痛？

2019-11-06 13:15

網上發表辱華言論 中科院一外籍雇員迅速遭停職

2019-11-06 09:15

央視主播喊「灣灣回家」 洪慈庸：台灣人已經在自己家

2019-11-06 11:14

林飛帆：國民黨罔顧《26條措施》是包藏一國兩制的禍心

2019-11-05 18:20

四中全會決定全文發布 要為兩岸和平發展達成制度安排

2019-11-05 19:43

陸發布惠台26條 民眾黨中央委員：何不也設惠陸要點？

2019-11-06 08:51

資金外逃壓力緩和 中國人行政策彈性大增

2019-11-06 09:22

惠台經驗 難比台灣民主 學者從陸回流任教

2019-11-06 00:32

寧台產業合作 簽約專案總額逾500億

2019-11-06 01:54

印度退出RCEP 陸商務部：印度與其他15方都存在問題

2019-11-06 12:16

人民幣走強 陸央行：國際資金持續湧入人民幣資產

2019-11-06 15:03

古雷煉化一體化項目 與奇美、長春等簽合作協議

2019-11-06 00:48

3倡議5推進 習近平：經濟大門更開放

2019-11-06 00:25

3820萬 新疆鐵路人數再創新高

2019-11-06 00:18

習近平見林鄭 打破撤換傳聞

2019-11-05 23:55

經濟下滑壓力大 大陸人行變相降息

2019-11-06 00:27

陸26條措施 藍：對民進黨當頭棒喝

2019-11-06 00:47

未來兩岸機器人 將有共通標準

2019-11-06 11:29

人民幣階段性彈升 兌美元中間價6日大漲305個基點

2019-11-06 09:48

專訪：肯定林鄭 並不意味不會替換她

2019-11-05 22:50

疑躲催​淚彈 港生墜樓命危

2019-11-05 23:55

對台26條 台企聯會長：越來越朝國民待遇方向發展

2019-11-06 11:25

四中「決定」公布：對台反獨促統 港澳加強管制

2019-11-05 23:55

韓正見林鄭月娥 囑託帶領香港管治團隊再出發

2019-11-06 12:05

經長：31項惠台用1年就丟 將嚴審資金、人才、技術輸出

2019-11-06 00:40

重啟歐元融資通道 大陸在巴黎發行歐元主權債券

2019-11-06 12:24

回首離開的決定 在台反送中示威者多感自責

2019-11-05 20:21

人行變相降息 放錢1.7兆

2019-11-05 23:34

「仍無畏無懼」港建制派議員何君堯遭砍送醫後發文

2019-11-06 13:16

四川德陽石林谷 比美「羚羊峽谷」

2019-11-06 00:18

台版陳同佳案 法務部長蔡清祥：檢警積極聯繫香港

2019-11-06 11:26

肯定加拿大「有錯就改」 大陸恢復加國豬肉進口

2019-11-06 16:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top