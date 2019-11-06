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領導要求「看不見1片樹葉」 環衛工只好這樣…

2019-11-06 16:30世界日報 中國新聞組／北京6日電

來源：YouTube

到了深秋時節，中國不少地方樹葉轉黃，引來民眾賞黃葉的熱潮。不過滿地的落葉，對河南鄭州的環衛工來說則是一大負擔。日前，一段鄭州環衛工為了配合領導檢查，用高壓水槍打落樹上黃葉的視頻在網上瘋傳。網友表示，這不是在掃落葉，是在掃興。

綜合媒體報導，視頻中可看到，鄭州鄭東新區某街道環衛工用高壓水槍打落樹上的黃葉，促使樹葉加速落下。視頻中環衛工說，領導檢查要求看不見一片樹葉，這很難做到，加速黃葉落下能集中清掃。

當地環衛部門表示，從來沒有要求過環衛工人用水槍打樹葉，給他們配發水槍是為了清掃地面。負責人表示，將約談負責環衛工作的管養公司相關領導，加強相關作業的規範要求，杜絕此類事情再次發生。目前負責鄭東新區環衛工作的有三家公司。

對於政府對環衛的「高要求」，網友表示，「太過分了！鄭州颳風颳得亂七八糟，上級要求真的就是動動嘴，看不見一片樹葉的目的是？從來就沒見過這種離譜的規定」。

事實上，「留住了落葉，才留住了秋天的美」。杭州、上海等地自2017年起推出「落葉不掃」的政策後，引來不少市民拍手稱讚，一波波美圖將城市熱度抬上高潮，城市知名度再次提升，也隨之帶動旅遊經濟，被網友稱為是一條「任性的規定」、「有溫度的政策」。

“領導檢查要求看不見一片樹葉”，於是…… 微博
“領導檢查要求看不見一片樹葉”，於是…… 微博
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“領導檢查要求看不見一片樹葉”，於是…… 截取自影片
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