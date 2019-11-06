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廣東警察生3胎丟工作 受訪失態：活44歲沒哭過

2019-11-06 14:47世界日報 北京6日電

從警20年，6次立功，就因為生了三胎被辭退，其任職小學教師的妻子也遭開除……，一...
從警20年，6次立功，就因為生了三胎被辭退，其任職小學教師的妻子也遭開除……，一家五口頓失生計，講到心酸處他痛哭說：「活了44歲，從來沒哭過，這一次失態了。」 (視頻截圖)
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廣東省雲浮市公安局國保支隊原副支隊長薛銳權近日對媒體控訴，其從警20年，6次立功，就因為生了三胎被辭退，其任職小學教師的妻子也遭開除……，一家五口頓失生計，講到心酸處他痛哭說：「活了44歲，從來沒哭過，這一次失態了。」

薛銳權告訴華商報，2012年7月兒子出生；4年後，二女兒出生；今年1月，三女兒出生。他表示，去年6月妻子意外懷孕，夫妻倆糾結過，也曾諮詢過當地計生部門，均告知可將孩子生下來，按現行政策可繼續留在單位工作。「每天摸著妻子肚裡動來動去的孩子實在於心不忍，兩人再三思量後決定把孩子生下來。」

從警20年，6次立功，就因為生了三胎被辭退，其任職小學教師的妻子也遭開除……，一...
從警20年，6次立功，就因為生了三胎被辭退，其任職小學教師的妻子也遭開除……，一家五口頓失生計，講到心酸處他痛哭說：「活了44歲，從來沒哭過，這一次失態了。」 (視頻截圖)
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不過，去年10月，雲浮市公安局和雲浮市雲城區教育局相關負責人先後派出工作小組20次要求夫妻倆「採取補救措施」（墮胎）或者辭職。在此之後，夫妻二人陸續被辭退、開除。

薛銳權表示，去年5月，「廣東省人口與計畫生育條例」修改了關於「超生即辭退」等處罰。「我曾多次找我們局裡相關負責人，向他們解釋計生政策的精神，但他們不予採納，就是給兩個選擇，要麼墮胎，要麼辭職，還警告我將來孩子讀書上學、參軍政審都會受影響，要我們考慮清楚。」

薛銳權同時向雲浮市教育局提出申訴，也向雲城區人民法院提出訴訟，「我們走了所有程序，在法律允許的範圍內用盡了所有的救濟渠道，但最終還是被開除。」

今年44歲的薛銳權，曾在技偵支隊和禁毒大隊工作，是香港警察學院認證的武力使用教官，2018年曾被選派到中國人民公安大學擔任駐校教官。

「當臥底，抓毒販，我是衝在最前面的，我負過傷、流過血，我的二等功等於是冒著生命危險換來的，經常一年到頭、每日每夜地拚命工作……。」說到雲浮市公安局曾回應媒體稱其被辭退並非因超生那麼簡單，薛表示：「我和他們是一起辦案的戰友啊，就是頂格處理我，也得給我口飯吃啊……」說到這裡，薛銳權失聲痛哭。

薛銳權表示，他和妻子被開除，一家失去生活來源，妻子打短工，他想找工作，但44歲很難有單位接收。「我一邊借錢，一邊找工作，三個孩子得養活，房子月供6000元（人民幣），因為沒錢交電費，已經被兩次停電。」

薛銳權說，他老家還有90歲的奶奶和71歲的父親，令他痛心的是，一直以他為榮的爺爺，在得知他被公安局辭退後第三天就去世了。

公安夫妻

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