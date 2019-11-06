機長把妹邀女友進駕駛艙 代價有多慘痛？
機長把妹的代價有多大？11月3日晚間，有人在網上爆料轉貼一名網美受邀進入客機駕駛艙喝茶的相片。消息傳出後，該名機長立即受到終身停飛處分，同班飛機多名機組人員也被停飛12個月，航空公司董事長、總經理除受懲處，還被扣罰三個月績效工資。
日前有網友爆料，有旅客進入民航客機駕駛艙內「喝茶」。爆料相片顯示，一名年輕女子在駕駛艙中拍照，還配有文字：「超級感謝機長，實在是太開心了」。隨後眾多網友立即發揮「柯南精神」，指出涉事航班來自桂林航空，圖中女子為知名網紅，目前仍是桂林旅遊學院學生。
事件曝光後，桂林航空4日隨即發布公告稱，在接到網友舉報後隨即成立調查小組啟動內部調查程序。經查，這起事件發生在今年1月4日桂林航空GT1011桂林－揚州航班。
桂林航空表示，對於任何有可能威脅飛安的不當且不專業行為均堅持「零容忍」。針對機長違反民航規章讓無關人員進入駕駛艙的行為，決定對當事機長處以終身停飛處罰。
上海《澎湃新聞》指出，這名涉事機長與該名女子正在談戀愛。
桂林航空成立不到5年。事件對桂林航空衝擊有多大？重慶商報引述業內人士說法指出，直接損失就是失去一名機長及其巨額培訓費用。據悉，從飛行學員培養至機長，至少需要7年時間，成本超過人民幣500萬元（約新台幣 2,150萬元）。
北京青年報指出，在傳出這起事件後，這名蘇姓機長已受到記大過、終身停飛處分。桂林航空並通報大陸民航局，建議吊銷其飛行執照。
此外，同一班機的副駕駛、乘務長、乘務員、安全員等人也都受到降級和停飛12個月處分。另，桂林航空高層同樣受到不同程度懲處。
其中，桂林航空董事長胥昕受到嚴重警告處分，並扣罰3個月標準績效工資；桂林航空總經理兼運行副總經理瞿濤記大過處分，管理級別降級，並扣罰3個月標準績效工資。
其餘受懲處的還包括：維修副總經理、安全總監、飛行部總經理、客艙與地面服務部總經理、航空安保部總經理、安全監察部總經理等人。
針對何以邀請乘客到駕駛艙會引發軒然大波，資深機長陳建國接受新京報訪問時表示，允許乘客或其他無關人員進入駕駛艙，對安全飛行有很大的危害。
1994年3月俄羅斯發生一起空難，就是一名副機長讓兩名子女進入駕駛艙參觀，並坐到機長座位嘗試學習飛機，最終導致墜機，機上乘客和所有機組員全數罹難。
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