進博會亮晶晶 金鑽馬桶128萬美元
2019-11-06 13:46世界日報 上海6日電
這屆進博會展出大批奢侈品，包括一個市價逾128萬美元的金鑽馬桶和一把價值約200萬美元鑽石吉他。
澎湃新聞報導，製造商MATRO GBJ旗下珠寶品牌冠玲瓏表示，鑲有4萬多粒鑽石的黃金馬桶採用獨特鑲嵌技術，將4萬815粒、總計334.68克拉的鑽石鑲嵌在防彈玻璃材質的物料上，馬桶的其他部分為鍍金，市價為128萬8677美元(約900萬人民幣)。該展品將申請金氏世界「最多鑽石坐便器蓋板」新紀錄。此外，還展出了一把鑽石吉他，上面鑲嵌有400克拉鑽石，含有1.6公斤的18K白金，估計價值約為200萬美元。
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此外，上海今年7月起實施生活垃圾分類制度，多款分類垃圾桶也出現在進博會會場。在5日開幕式前為海內外嘉賓提供了咖啡、茶點等簡易早餐，飽腹後，手中的空紙杯、杯中濕茶包、點心包裝紙如何處理，都令嘉賓犯難，對著藏有垃圾桶的圓柱形不知如何是好。這面有四個洞口，分別標明供丟棄乾、濕兩種垃圾，不熟悉垃圾分類規則的嘉賓每次扔東西前，都會不由得停頓幾秒，露出思考或困惑的神情。
報導指出，不過現場工作人員非常樂於「救助」，會手把手指導或直接幫助來賓分開杯蓋、杯身甚至拆開茶包，分別丟棄。
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