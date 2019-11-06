最醜建築砸1300萬 昆山「巨型螃蟹」拆了

2019-11-06 13:48 世界日報 上海6日電



位於江蘇昆山巴城巴解園有座「巨型螃蟹」耗資1300多萬元被拆 (取材財揚子晚報) 分享 facebook

位於江蘇昆山巴城巴解園有座「巨型螃蟹」耗資1300多萬元（人民幣，下同 ，逾185萬美元），卻被網友諷刺為「最醜建築」。揚子晚報報導，該建築剛建成就被拆了，如今早已「改頭換面」，只剩一座小涼亭。花了大錢卻被一拆了之，很多老百姓認為此舉「太浪費」。

據報導，2017年「巨型螃蟹」雛形初現，便引起關注。當時巴城鎮政府的工作人員說，「巨型螃蟹」將打造成一個集休閒、娛樂於一體的大閘蟹生態館，預計2018年下半年建成開放。

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報導稱，巨型大閘蟹所處位置原本是咖啡館，因經營不善空置多年，外表老化剝落。2015年巴城鎮政府對巴解園進行改造升級，打造以蟹文化為主的開放性公園。2017年3月開始對咖啡館進行外立面維修，做成了蟹的形狀。

如今巴解園的「中華蟹道」主遊覽軸線上，遠遠可見一個亭子，就是「巨型螃蟹」之前所在位置。距該建築不到100米的地方有個小賣部，小賣部工作人員說，前年「巨型螃蟹」就造得差不多了，但造好後不久就被拆除了，拆除原因是驗收沒通過，至於現在的建築，該工作人員表示，已建好一段時間了。

對於耗資1300萬元建好了又拆、拆了又建這種事情，附近另一位居民表示非常不理解，她表示：「這樣做，是不是太浪費了？」

被問起「巨型螃蟹」的拆除原因，巴城鎮政府宣傳辦主任吳葉表示，她剛到崗不久，對當時的情況不是很熟悉，希望記者給予充分時間讓鎮裡詳細了解情況、收集整理資料，以便更好地回答問題。