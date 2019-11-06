全球前20美書店 北京「老書蟲」被迫熄燈
2019-11-06 13:50世界日報 北京6日電
有北京最美書店之稱的老書蟲（The Bookworm）5日在其官方微信上宣布，因政府整頓違章建築的關係，書店將被迫結業。老書蟲結束營業的消息引來許多外籍人士與在地書迷的扼腕，感嘆地稱這是北京一個時代的結束。
老書蟲至今已成立14年，鄰近熱鬧的三里屯旁。書店曾經被評為世界最美的20家書店之一，因而在北京聲名大噪。老書蟲除引進許多外籍書外，也會固定舉辦各項沙龍講座、喜劇文藝活動，在古城北京形成另一美麗的風景。
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老書蟲在官方微信上表示，他們的續租請求未得到最終的批准，將在11日暫停服務。在最後這一周仍歡迎舊雨新知來到書店購買打折書籍，他們也會努力重組和找尋一個新家。
儘管昨日並非周末假期，但老書蟲陸續有外籍人士與在地書迷前來。店員表示，之後書店復店仍會在三里屯附近選址，周末肯定會有更多書迷前來做最後的緬懷。
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