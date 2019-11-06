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網上發表辱華言論 中科院一外籍雇員迅速遭停職

2019-11-06 09:15聯合報 記者林則宏／即時報導

有大陸網友5日爆料稱，一名疑似在中國科學院任職的外籍人員Mark A. Kolars在職場社交網站「領英」（LinkedIn）上發布辱華言論，約兩個半小時後，中國科學院自動化研究所就宣布，經查，此人為該所科學藝術團隊項目聘用人員，已立即對其停職檢查。

5日下午15時左右，網友「孤煙暮蟬」在微博貼出一名外籍男子Mark A. Kolars於領英上發表相關辱華言論的數張截圖。該名外籍男子宣稱自己在中國科學院工作，從截圖中可見他發表包括：「討厭骯髒的黃種人」、「中國男人光說不做、只敢擺架子」、「（中國人）不夠聰明，近親繁殖太久了」等涉及種族歧視的言論，引發大陸網友不滿。

中國科學院自動化研究所約17時30分就發布新聞稿表示，「獲知此事後，研究所領導高度重視，立即成立調查小組對相關情況開展調查。」

中國科學院自動化研究所表示，經查，Mark A. Kolars目前為該所科學藝術團隊項目聘用人員，主要從事視覺特效設計相關工作。

新聞稿稱，知悉相關情況後，研究所對於該外籍人員的錯誤態度表示極度震驚及憤慨，並表示嚴厲譴責。研究所認為，遵守中國法律法規，尊重中國文化是該所聘用員工的首要條件。目前研究所已立即對該人員停職檢查，並正在研究下一步處理意見，後續將及時對外發布。

香港星島日報表示，據悉，Mark Kolars為奧地利人，長期從事影視製作工作，對影視剪輯技能、視頻設計、廣告設計與製作等有豐富經驗，曾任職於維也納奧地利廣播公司，也曾在北京大學任教。

中國科學院自動化研究所在傳出一名外籍雇員在網上發表辱華言論後即宣布，立即對其停職...
中國科學院自動化研究所在傳出一名外籍雇員在網上發表辱華言論後即宣布，立即對其停職檢查。（截圖自中國科學院自動化研究所網站）
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