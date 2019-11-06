網上發表辱華言論 中科院一外籍雇員迅速遭停職

2019-11-06 09:15 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ／即時報導



有大陸網友5日爆料稱，一名疑似在中國科學院任職的外籍人員Mark A. Kolars在職場社交網站「領英」（LinkedIn）上發布辱華言論，約兩個半小時後，中國科學院自動化研究所就宣布，經查，此人為該所科學藝術團隊項目聘用人員，已立即對其停職檢查。

5日下午15時左右，網友「孤煙暮蟬」在微博貼出一名外籍男子Mark A. Kolars於領英上發表相關辱華言論的數張截圖。該名外籍男子宣稱自己在中國科學院工作，從截圖中可見他發表包括：「討厭骯髒的黃種人」、「中國男人光說不做、只敢擺架子」、「（中國人）不夠聰明，近親繁殖太久了」等涉及種族歧視的言論，引發大陸網友不滿。

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中國科學院自動化研究所約17時30分就發布新聞稿表示，「獲知此事後，研究所領導高度重視，立即成立調查小組對相關情況開展調查。」

中國科學院自動化研究所表示，經查，Mark A. Kolars目前為該所科學藝術團隊項目聘用人員，主要從事視覺特效設計相關工作。

新聞稿稱，知悉相關情況後，研究所對於該外籍人員的錯誤態度表示極度震驚及憤慨，並表示嚴厲譴責。研究所認為，遵守中國法律法規，尊重中國文化是該所聘用員工的首要條件。目前研究所已立即對該人員停職檢查，並正在研究下一步處理意見，後續將及時對外發布。