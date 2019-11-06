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一次性消費用品 浙江年底起限用

2019-11-06 00:18聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

上海北京後，浙江也要跟進取消酒店提供一次性洗漱用品與外賣商家配送的一次性筷子和塑料湯匙。浙江省政府部門近日發布「關於限制一次性消費用品的通知」，根據新規定，自2019年12月31日起，在浙江省四星級及以上賓館（酒店）推廣不主動提供一次性消費用品，並逐步延伸至其他賓館（酒店）以及民宿、農家樂等提供住宿服務的場所。

新華社報導，新規定特別強調了政府機關的帶頭示範作用，規定在全省黨政機關和國有企事業單位食堂推廣不主動提供一次性筷子、調羹等餐具；黨政機關和國有企事業單位不得使用一次性杯具，單位內部辦公場所、會議室接待統一使用瓷杯或玻璃杯，倡導幹部職工辦公或開會自帶水杯，限制一次性消費用品工作將納入各部門年度考核內容。

中國生物多樣性保護與綠色發展基金會副秘書長馬勇認為，黨政機關、事業單位能夠帶頭禁用一次性物品，不僅有利於減少資源浪費和環境汙染，也有利於推動整個社會環保理念的進步。

目前杭州街頭的一些餐飲店內已經開始為新的變化做準備。「我們已經開始使用循環消毒餐具，如果客戶沒有主動要求，將不會提供一次性餐具。」一家連鎖餐飲店的店長表示：如果用戶在購買外賣時不要求配一次性餐具，將獲得一定的優惠。

中國東部地區已有上海、蘇州、合肥等多個城市明確限制一次性消費用品的使用。

餐具上海北京

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