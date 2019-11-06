3820萬 新疆鐵路人數再創新高

2019-11-06 00:18 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



截至3日，新疆鐵路年內累計發送旅客3820.5萬人次，提前58天超越去年客運發送量3811萬人次的歷史最高紀錄。

新華社報導，中國鐵路烏魯木齊局集團有限公司表示，一年來，新疆鐵路在提升自身運力的同時，積極創新列車開行方式，不斷滿足旅客的出行需求。

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今年，新疆鐵路在元旦、春節、端午等節假日運輸期內，共加開列車超過1220列，增加運輸能力超過60萬個席位。在各節假日運輸期，相比去年旅客發送量增幅均保持在14%以上，五一」小長假旅客發送量增幅更是達到46.8%。暑運期間，客運能力日均增加6.5萬個席位，較去年同期增幅超57.5%。

在創新列車開行方式方面，新疆鐵路以烏魯木齊、石河子等主要城市為節點，開行覆蓋周邊地區的「一站直達」「多站多達」城際列車，「公交化」列車開行範圍逐步擴大。

新疆鐵路今年多次調整列車運行圖，日常圖和高峰圖相結合，精準對接客流變化，靈活開行旅客列車，進一步優化運輸組織形式。運輸能力的釋放，帶來了客流量的顯著增長。

此外，近年來入疆旅遊人數出現「井噴」式增長，新疆鐵路連續開行旅遊列車，全力打造「坐著火車遊新疆」品牌，設計了「人民紅號．時光列車」、「遊塔城看山花」等精品旅遊線路，助推新疆旅遊業發展。

中國鐵路烏魯木齊局集團有限公司表示，今後將進一步提升列車速度、壓縮客運時間，改善旅客進站候車體驗，提升服務質量，為旅客打造安全、快捷、舒適的鐵路出行環境。