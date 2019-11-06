四川德陽石林谷 比美「羚羊峽谷」

2019-11-06 00:18 聯合報 大陸特派員 聯合報 大陸特派員 王玉燕 ／德陽報導



美國「羚羊峽谷」聞名遐邇，但很少有人知道，在四川省德陽市，也藏著一個堪比「羚羊峽谷」的石林谷。目前，當地正在積極打造，最快將於明年初與公眾見面。 石林谷內奇特地貌，極具觀賞性。 圖／本報四川德陽傳真 分享 facebook

這個「石林谷」位於德陽市中江縣與廣漢市交界的古店鄉鐘鼓村境內，河谷兩岸石壁綿延不絕、怪石林立。2017年，隨著一組網友拍攝的「石林谷」照片在網上流傳，讓這個默默無聞了數百萬年的天然石林走進人們的視野。網友表示，「石林谷」與美國著名的「羚羊峽谷」有異曲同工之妙。

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2018，德陽市政府與成都一家公司簽訂旅遊開發戰略合作框架協定，共建「石林谷」景區。景區總投資8.8億元人民幣，專案規劃範圍12平方公里；其中，中江轄區約5平方公里，由地質奇觀（石林谷）、金絲楠木觀光林、金絲楠木博物館等景觀組成。廣漢轄區約7平方公里，由熊貓公園、四季滑雪場、天府古鎮等專案組成。目前，當地正在加快推進道路等基礎設施建設力度，一期工程預計將於明年春節前完工並對外開放。